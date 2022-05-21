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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da polis okul bölgelerinde uygulama yaptı

İHA

Erzurum’da polis okul bölgelerinde uygulama yaptı

Erzurum’da polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde denetim yapıldı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri Erzurum Lisesi önü ve çevresinde durdurdukları vatandaşlar, okul servisleri ve servis şoförlerini denetledi. Denetlemede ekipler, bıçak, muşta gibi kesici alet taşıyan bazı vatandaşlar hakkında işlem yaptı.
Kent genelinde okulların başladığı tarihten bugüne kadar 371 okulun çevresi denetlendi şüpheli kişilere yönelik de kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

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