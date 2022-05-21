Erzurum’da polis okul bölgelerinde uygulama yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde denetim yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri Erzurum Lisesi önü ve çevresinde durdurdukları vatandaşlar, okul servisleri ve servis şoförlerini denetledi. Denetlemede ekipler, bıçak, muşta gibi kesici alet taşıyan bazı vatandaşlar hakkında işlem yaptı.

Kent genelinde okulların başladığı tarihten bugüne kadar 371 okulun çevresi denetlendi şüpheli kişilere yönelik de kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.