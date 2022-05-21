Oltu hayvan pazarında satışlar devam ediyor

Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor. Düveler 1220 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.

Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı” dedi.

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