Avukat Esra, dolandırıcılar yüzünden adına Eyşan'ı ekletti



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da avukatlık ve arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, dolandırıcılar tarafından kullanılan ismine, mahkeme kararıyla Eyşan'ı ekletti. Avukat Yılmaz, buna rağmen mağdurların kendisini aramaya devam ettiğini söyledi.

Erzurum Barosu'na 16 yıldır kayıtlı olan avukat ve arabulucu Esra Yılmaz, internetten sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayanların, kendi ismini kullanarak dolandırıldığını tespit etti. Esra Yılmaz, ismini kullanan kişinin kargosunu almayan kişileri arayarak haklarında icra takibi, cezai soruşturma başlatacağını ya da belirlenen parayı ödemeleri gerektiğini söylediğini belirlediklerini ifade etti.

Türkiye genelinde 20'den fazla avukat Esra Yılmaz olduğunu tespit eden Yılmaz, mahkeme kararıyla ismine Eyşan'ı ekletti. Yılmaz, "Şu anda ismim Eyşan Esra Yılmaz olarak geçiyor. Nüfusta da gerekli değişiklikler yapıldı. Ama buna rağmen yine de aramalar devam ediyor. Haberler sebebiyle görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kez danışmak için arıyor. Ne yapalım? Savcılığa mı şikayet edelim bu şahısları? Ya da işte mesajları gönderelim. Sizin bir dosyanız var savcılıkta. Oradan mesajları gönderin, numaraları gönderelim. Siz şikayetinize devam edin' şeklinde. Vatandaşlar danışmak için arıyorlar ama bu bile gerçekten beni yoruyor" diye konuştu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Dolandırıcılar hakkında bulunduğu suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Avukat kimliğim kullanılıyor, şahıslar hakkında şikayetçi olmuştuk. Başsavcılıkta şikayetimiz sonuçlandı. Şahsın kimliği yabancı. Yani yabancı kimlikli bir şahıs tarafından vatandaşları aranan hat kullanılıyormuş. Şahıs savcılığa verdiği ifadesinde kimliğini kaybettiğini ve kendisinin kimliği üzerinden hat çıkarıldığını beyan etmiş. Konuyla ilgili diğer kişiler ise henüz tespit edilemedi maalesef. Savcılık, suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Burada direkt benim şahsıma yönelik bir dolandırıcılık fiilinin olmadığından bahsedilmiş. Doğru, benim şahsıma yönelik bir dolandırıcılık fiili söz konusu değil ama vatandaşların benim ismim kullanılarak dolandırıldığı yönünde biz şikayette bulunmuştuk. Huzur ve sükunu bozma benim açımdan bu suçun oluştuğunu düşünüyorum. Yalnız başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Tabi ki kendi takdirleridir, saygı duyuyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-05-21 14:19:26



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