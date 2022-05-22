Besicilerde 'bahar' mutluluğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uzun ve soğuk geçen kış sezonunun ardından baharın gelmesi, hayvan yetiştiricilerini mutlu etti.

Erzurum'da geçen sene yaşanan kuraklığın ardından bu yıl da soğuk havalar uzun süre etkili oldu. Nihayetinde gelen bahar, hayvan besicilerini memnun etti. Baharın gelmesiyle rahat bir nefes alan besiciler, hayvanlarını meraya bırakabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Hayvan yetiştiricileri bu yıl kuraklık yaşanmamasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.