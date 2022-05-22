Palandöken'de 'babalar' yarışı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 22 Mayıs'ta erken 'Babalar Günü' kutlaması kutlaması çerçevesinde 'babalar kayak yarışı' yapıldı. Dereceye girenlere para ödülü verildi.

Havaların giderek ısınması ile kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e ilgi daha arttı. Çeşitli mesleklerden 50 kişilik grup, kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in Kuzey pistinde düzenlenen 'babalar yarışı' ile farklı bir gün yaşadı. Haziran ayına kısa bir süre kala halen yer yer 2 metre karın bulunduğu Palandöken'in Ejder doruğuna gondol liftle çıkan kayakseverler, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte yarışarak kaymanın keyfini çıkardı. Yakıcı güneşin altında kurulan kapıları slalom yaparak tek tek geçen sporcular dereceye girmek için ter döktü. Dereceye girenlere para ödülleri verildi.

Türkiye'de 4 mevsimi bir arada yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, "Deniz mevsiminin başladığı bugünlerde biz Palandöken'de hala kayak yapabiliyoruz. Batının kumsalı ve denizi varsa bizim de dağımız ve karımız var. 21 Haziran Babalar Günü'nde belki 'kar olmayabilir' diye 22 Mayıs günü babalar yarışı düzenledik. Babalar yarışına büyük ilgi oldu. Pist, hava ve ortam çok güzeldi. Birincilere 3, ikincileri 2 ve üçüncülere bin lira sembolik bir para ödülü verdik. Bizler her hafta sonu kayak Palandöken'de kayaktayız. İsteyenleri bekleriz" diye konuştu.

Palandöken Babalar Yarışında 60+ yaş kategorisinde derece alan babalar:

1. Hüseyin Öz

2. Tamer Döşkaya

3. Zader Aynalı

Palandöken Babalar Yarışında 40-60 yaş kategorisinde derece alan babalar:

1. Davut Budak

2. Sıddık Seyhan

3. Yıldırım Beyazıt

Palandöken Babalar Yarışında 20-40 yaş kategorisinde derece alan babalar:

1. Yusuf Çelik

2. Burak Nuhoğlu

3. Ensar ÇinikFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-05-22 15:09:51



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