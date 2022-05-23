Erzurum 4 ayda 131 marka üretti

Erzurum’dan Nisan ayında 39, bu yılın ilk 4 ayında ise 131 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 41, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

TÜRKPATENT Nisan ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Nisan ayında 39, bu yılın ilk 4 ayında ise 131 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 41, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Nisan Ayı Verileri

Verilere göre Nisan ayında Erzurum’dan 39, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 63, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 99, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 245, ülkeden 15 bin 451 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 61,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,3, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,91, ülkede 0,25’lik pay edindi.

Ocak Nisan Verileri

Bu yılın ilk 4 ayında Erzurum’dan 131, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 199, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 330, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 912, ülkede 58 bin 10 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 65,82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,36, ülkede 0.22’lik pay gösterdi

Erzurum 41’inci Sırada

Erzurum marka başvurusu iller sıralamasında 41’inci oldu. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 45 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Afyon, Kahramanmaraş, Trabzon, Çanakkale, Malatya, Isparta, Mardin, Rize, Ordu, Sivas, Elazığ, Niğde, Nevşehir, Çorum, Düzce, Kütahya, Yalova, Erzurum, Edirne, Kırklareli, Karaman, Aksaray olarak açıklandı.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk iki ayında Bölge illeri, Malatya’dan 218, Elazığ’dan 166, Erzurum’dan 131, Van’dan 91, Ağrı’dan 43, Erzincan’dan 49, Kars’tan 39, Bitlis’ten 34, Muş’tan 26, Bingöl’den 34, Iğdır’dan 21, Ardahan’dan 28, Hakkari’den 13, Tunceli’den 19 marka başvurusu kaydedildi.

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