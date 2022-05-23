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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Orman Kahramanları” olmak için kıyasıya yarıştılar

İHA

“Orman Kahramanları” olmak için kıyasıya yarıştılar

Erzurum’da Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadele ekibinde yer almak için 586 genç kıyasıya yarıştı. Adaylar ilk olarak boykilo endeksine girdi daha sonrasında ise pistte kıyasıya yarıştı.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yaz sezonunda orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmak üzere 169 personel alacağını duyurdu. 3 bin 851 gençten kura çekimi sonrası 586'sı kurum tarafından fiziki yeterlilik koşu testine tabi tutuldu.
Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Sınav alanına giderek sınav mülakatına girecek adaylara başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan iki ayrı sınav komisyon başkanlığı, yaklaşık 10 ay süreyle 6 ilde yangınlarla mücadelede görev alacak gençleri teste tabi tuttu.
Bölge müdürlüğü sahasındaki piste çıkan gençler fotosel kontrolünde zamana karşı yarışarak ter döktü. 200 metrelik koşunun 100 metresini serbest, 100 metresini ise 5'er kiloluk 2 dambıl ile koşan gençler, pisti en kısa sürede tamamlama mücadelesi verdi.
Fidanlık işçileri ve bahçıvanlık alanında sınava giren adaylar arazide sınav komisyonu önünde tohum ekme ve fidan dikmedeki becerilerini gösterdi. Dikilen ağacın nasıl çapa edileceği konusunda da komisyon üyelerinden puan almaya çalışan adaylar kutudan seçtikleri 3 soruya cevap vermeye çalıştı.
Sınav komisyonunun sorularını da cevaplandıran adaylardan kazanan 169 kişi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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