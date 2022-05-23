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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş insanı taşra öğrencilerinin Ferit ağabeysi oldu

İHA

İş insanı taşra öğrencilerinin Ferit ağabeysi oldu

Erzurum'un Güney ilçe ve köylerinde eğitim gören öğrencileri yazkış demeden gruplar halinde Erzurum'a, getiren İş insanı Ferit Kaya, çocukların ağabeysi oldu. Erzurum'da çocukları Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre Binasını ve diğer tarihi yerleri gezdirip alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarında gönüllerince eğlenmelerini sağlayan Kaya, "Onlar dünyanın en güzel varlığı. Ne yapsak azdır" dedi.
Erzurum'un Karayazılı genç iş insanı Ferit Kaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da bin öğrenciyi Erzurum'la buluşturma projesini sürdürüyor. Her hafta sonu 3040 kişilik gruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getirdiği öğrencilere masallardaki gibi bir gün yaşatan Kaya, bugüne kadar 3 bin öğrenciye bu imkanı sağladığını söyledi. Geleneksel hale getirdiği "Köy çocukları kış sporları ile tanışıyor" projesi bağlamında öğrencileri öğretmenleri ile Erzurum'a getiren Kaya, onlara bizzat kendisi rehberlik ediyor. Öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirip, kış sporlarının yapıldığı tesisleri götürüyor. Öğrencilere kışın kayak yazın da buz pateni ile kaydıran Kaya güzel bir yemeğin ardından gittikleri alış veriş merkezlerini oyun parklarında saatlerce eğleniyorlar. Unutulmaz bir günün ardından ilçe ya da köylerine dönen öğrenciler Ferit ağabeylerinin boynuna sarılıp teşekkür ediyor.
Bölge insanı olarak çocukların sorunlarını ve neler istediğini çok iyi bildiğini söyleyen Ferit Kaya, "Her çocuk gülmeyi, eğlenmeyi ve sevilmeyi hak ediyor. Onların yaşadıkları imansızlıkları çok iyi biliyorum. Birçoğu hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış. Erzurum'a geleceklerini duydukları zaman sevinçten geceleri uyumuyorlarmış. Gruplar halinde Erzurum'a getirdiğim çocuklara bizzat kendim rehberlik ediyorum. Öğlen onlarla güzel bir yemek yedikten sonra akşama kadar eğleniyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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