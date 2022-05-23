Kilometrelerce yürüdüler, tırmandılar ve doğal güzelliği fotoğrafladılar Doğa fotoğrafçılarının bir günü

Erzurumlu 4 fotoğrafçı arkadaş, Karadeniz sınırındaki 1180 rakımlı İspir ilçesinin doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Dağların oğlu olarak da bilinen Bülent Erkan'ın rehberlik ettiği fotoğrafçılar, kilometrelerce yürüdü, dağlara tırmandı ve İspir'in zirvesi karlı dağları ile yeşilin her tonuna sahip doğasını fotoğrafladı.

Sabah erken saatlerde Erzurum'dan yola çıkan Ahmet Polat, Murat Kaya, Baki Yiğit ve Köksal Sayın'dan oluşan ekip, İspir ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde İspir Belediyesi'nin kültür ve turizm danışmanlığını yapan Bülent Erkan'la buluştu. Fotoğrafçı konuklarıyla birlikte Sırtın yaylasına daha sonra da Haskah tepesine tırmanan Bülent Erkan, bölgeyle ilgili bilgi verdi. Erkan'ın zirvede kurduğu çadırında misafir ettiği fotoğrafçılar, zirveleri karla kaplı Kaçkar, Verçenik, Dilek ve Tatos dağları ile yeşilin her tonuna sahip doğayı fotoğrafladı. Drone kamerasıyla bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine aktaran sanatçılar, zorlu yolculuğun yorgunluğunu doğal güzellikleri izleyerek attı.

Fotoğrafçılara doğadan topladığı otlarla yemek hazırlayan Bülent Erkan, İspir'in doğal güzelliklerini herkesin görmesini istediklerini söyledi. Trekking yapanları, fotoğrafçı ve kamçıları bölgeye davet eden Erkan, bu güzelliklerin herkese aktarılması gerektiğini söyledi.

Bir gün süren foto safari de İspir'in doğal güzelliklerini ve 3 bin metreyi aşan zirvelerini fotoğraflamanın keyfini yaşadıklarını belirten sanatçılar, "Yorucu ama güzel bir çalışma oldu. İspir'in doğal güzelliklerini herkesin görmesini isteriz" dedi.

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