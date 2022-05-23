Oltu'da doğal laleler Sitare Dağı'nı süslüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan sarı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı.

Havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açan doğal laleler görenlerin beğenisini kazanıyor. Oltu Halit Paşa Mahalle sakinlerinden çobanlık yapan Cemal Aslan, “Her yıl olduğu gibi bu sene de baharın müjdecisi olan lalelerimiz açtılar. Oltu’muzun Sitare Dağı'nda doğal olarak açan lalelerimizi gelip gördüğümüzde mutlu oluyoruz çok da güzeller” dedi.

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