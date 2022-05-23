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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metaverse ile gıda endüstrisi arasındaki ilişki ele alındı

İHA

Metaverse ile gıda endüstrisi arasındaki ilişki ele alındı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Metaverse (Sanal Evren) kavramı ve Gıda Endüstrisindeki Uygulamaları başlıklı çalıştay çevrim içi (online) olarak düzenlendi.
Çalıştayda; Metaverse’ün ne amaçla ortaya çıktığı, tarihi gelişimi, nasıl çalıştığı ve blok zinciri konusuna değinildiği gibi bu dijital sistemin uygulama alanları ile gıda sektöründeki etkisinden de bahsedildi.
Teknoloji ve sosyal medya dünyasının en popüler kavramlarından birisi olan Metaverse hakkında değerlendirmelerin yapıldığı çalıştaya; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Altay Lokumcu, İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Enerji ve Soğutma Sistemleri Müdürü Enes Polat, TÜKONFED Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komite Başkanı Nurten Sırma, Tarım Yazarı ve Fütürist (TURKVERSE Kurucusu) Burak Sarsılmaz ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve konuya ilgi duyan konuk katıldı.
“Gençlerin Yetenek ve Heveslerini Doğru Yönlendirmek Hayati Önem Taşıyor”
Teknolojik gelişmelerin önemli olduğu kadar bunu takip etmenin ve güncel gelişmelerden haberdar olmanın da o derece önemli olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Turgut Göğebakan: “Pandemiyle birlikte birçok ülke, olması gerekenden daha erken dijital platformlarla tanıştı. Elbette bilim yuvası olan üniversitelerin kendi çalışma alanlarına göre öncelikli alanları var ancak bütün üniversitelerin ortak hedefi günceli yakalamak, çağın gerekliliklerine yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları en nihayetinde pratiğe dökmektir. Ülkemizin geleceği için atılacak en önemli adımlardan birisi de hiç şüphesiz dijital çağda doğan gençlerin yetenek ve heveslerini doğru yönlendirmektir. Bu konuda üniversitelere büyük görev düşüyor. Başka gezegenler, başka galaksilere gitme hayali insanı uzaya taşıdı. Ama oturduğu yerden dünyayı, evreni keşfedecek bir neslin olduğunu da görmek gerekiyor. Atatürk Üniversitesi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde dijital dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde yöneterek öğrencilerimizi yeni dünyanın gelişmelerine entegre ediyoruz. Bu vesileyle gelecek dönemin en çok konuşulacak unsurları arasında yer alan bu kavramın konuşulmasına vesile olanlara teşekkür ediyor, çıktıların soru ve sorunlara çözüm önerileri sunmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
“Metaverse, Yaşamın Her Alanındaki Etkisini Gün Geçtikçe Artırıyor”
Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tuba Erkaya Kotan: “Metaverse kavramı birçoğumuzun duymadığı, bazılarımızın aşina olduğu fakat yakın zamanda internet gibi yaşamımızın bir parçası haline gelecek yeni nesil teknoloji olarak ifade ediliyor” dedi. Metaverse’ ün yaşamın her alanında etkisini gün geçtikçe yoğun bir şekilde hissedeceğimizi ve bu evrenin çalışma yaşamından ekonomiye, kültürsanattan eğlenceye kadar bütün yaşamsal alanların sil baştan yeni bir dünya yaratmaya çalışıldığını vurgulayan Kotan: “Metaverse’ün hepimizce bilinmesi gereken bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Bu yeni teknoloji ile gıdanın geleceği açısından önemini alanından uzman konularımızın değerli sunumlarıyla anlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Çalıştay Eş Başkanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ise: “Teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve gelişen teknolojiye paralel olarak yeni terimler ve kavramlar hayatımıza girmektedir. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri de Metaverse kavramıdır. Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen Metaverse hakkında çoğumuz çok az bilgiye sahibiz. Hem sorulara cevap bulabilmek, hem de hayatımıza girebilecek bu teknolojiye yabancı kalmamak ve hazırlıksız yakalanmamak adına bu çalıştayı düzenlemeye karar verdik” dedi.
Metaverse Kavramı Birçok Açıdan Ele Alındı
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yücel Altay’ın koordinatörlüğünü yaptığı oturumda; Enes Polat “Artı ve Eksi Yönleriyle Metaverse Kavramını” anlatırken, Doç. Dr. Şebnem Özdemir “Yapay Zekâ Ekseninde Metaverse” konusunda teknoloji kültürünün yaygınlaşması için kültüründe yenilenebiliyor olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Filiz Altay Lokumcu ile Burak Sarsılmaz “Nörogeri Beslenme Tekniği ile Metaverse’te Beslenme” (MetaNutrition) adlı sunumlarında kişileri belirli sürede çeşitli yemeklerin fotoğrafı gösterilerek duygusal ve yemek bozukluklarını giderilebileceğini ifade etti. Nurten Sırma, “Metaverse Gıda Endüstrisi İçin Ne Vaat Ediyor?” sunumunda Metaverse katmanları ile gıda sektörünün köklü sorunlarına çözüm bulacak çok değerli teknolojik katmanların olduğunu söyledi. Mine Ataman ise “Metaverse Karın Doyurur Mu?” konulu sunumunda yeşil devrimden, iklim değişikliğine, dünden bu güne çoğu şeyin değişimini ve bu gidişatla birlikte Metaverse’ün bir kaçış yolu olduğunu aktardı.
Çalıştay, sorucevap oturumu sonrası sona erdi.

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