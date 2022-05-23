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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da robot günleri

İHA

Erzurum’da robot günleri

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğince düzenlenen 7. Robot Günleri, Erzurum Bilim Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Etkinliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Robo Fest’in açılışında konuşma yapan ATUDEM Teknoloji Kulübü Başkanı Oğuzhan Akar; “Bu sene Bilim Erzurum ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediğimiz robot günleri Belediye Başkanımız ve Valimizin destekleriyle ve sayın rektör hocalarımızın destekleriyle yürümektedir. Bizlere verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri bugün değerli bilgileriyle aydınlatmaya gelen konuşmacılarımıza ve bizi burada yalnız bırakmayan Teknofest takımı arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
ARGE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise “Bu etkinlikte emeği geçen kulübümüze, kulüp başkanımıza, ekibine, belediyemize, valiliğimize, bütün kurumlarımıza, dışarıdan gelen tüm misafirlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
Ardından konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tabii bugün geleceğin dahilerini yetiştirmek ve toplumumuza inşallah sunmak üzere bir arada toplanmış bulunuyoruz. Burada gördüğümüz sevgili öğrencilerimiz inşallah geleceği daha iyileri bu bölgeden bu gençler arasından çıkacak. Bu görmüş olduğunuz tesis beş bin metrekare üzerine kapalı alan yirmi bin metrekare de bahçesi olan bir alan üzerinde bu hizmetleri vermeye gayret ediyoruz. Şu an festivalimize ev sahipliği yapan teknolojik yatırımımız bilim Erzurum'da yedi farklı atölye çalışmaları yürütülmektedir. İki de deney yap atölyesiyle öğrencilerimize burada hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Ayrıca kıymetli öğrencilerimize bir önerim olacak. Dünyayı takip edelim. İç dünyamızı takip edelim. Düş dünyamızda okuyalım. Nerede teknoloji varsa koşu oraya gidip alıp buraya gelelim. Gelelim ki ülkemizin kalkınmasına imkan ve fırsat hazırlayalım. Yedincisini düzenlediğimiz robot günlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yakın bir gelecekte de bundan sonra Robo Fest yapacağız. Ondan sonra da Robo Reis diye bir inşallah ayrıca bir etkinlik günleri düşünüyoruz. Ben tüm katılımcılara ve tüm öğrencilerimize hem teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum” dedi.
Son olarak konuşmalarını gerçekleştiren Erzurum Valisi Okay Memiş; “Bizler kamu görevlileri olarak, gençlerimizi, çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızı hem milli ve manevi değerlere sahip, bilinçli gençler olarak yetiştirmek istiyoruz. Hem de pozitif illere hakim insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Bizler Anadolu kültürünü benimsemiş insanlar olarak Anadolu toprağının önemli böyle manevi filminde yetişmiş insanlar olarak sadece Batı'nın materyalist felsefesiyle değil, sadece Batı'nın maddeci, sadece maddeyi önemseyen bir felsefeyle değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle bütün bireyler yetiştirmeye büyük gayret sarf ediyoruz. Bilim ve teknoloji alanında da Türkiye örnek bir projeye imza attılar” diye konuştu.
Açılışı gerçekleşen Robo Fest’te Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurum Teknik Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu stantta Metaverse ile toplantı deneyiminde bulundu.
Deneyimi sonrasında açıklamada bulunan Vali Memiş, “Bugün Büyükşehir Belediyemizle beraber düzenlediğimiz robotik teknolojik sergimizin yedincisini yapıyoruz. Burada dünyanın gündeminde olan ve gelecekte çok daha fazla kullanılacağı değerlendirilen metaverse programına girdik. Büyükşehir belediye başkanımız, genel müdürümüz, rektör hocalarımızla beraber müthiş bir deneyimdi. Hakikaten, biz geleceğin teknolojilerinde Türkiye olarak Erzurum olarak var olmak istiyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojilerine aşina, geleceğin teknolojilerine vakıf ve geleceğin teknolojilerini kullanabilen gençler olarak yetiştireceğiz inşallah. Çok güzel bir deneyimdi. Ben de ilk defa bu metaverse denemiş oldum. Hakikaten çok ilginç. müthiş bir alan inşallah çocuklarımızı bu alanda da çok iyi bir şekilde geliştireceğiz. Ve dünyadan asla geri kalmayacağız. Hatta öncü, teknolojiyi kullanan sadece kullanan değil, teknolojiye hakim gençler inşallah yetiştireceğiz. Büyükşehir Belediyemize, üniversitelerimize, hem Erzurum Teknik Üniversitesi'ne hem de Atatürk Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
Birçok başarılı projenin yer aldığı festivalde Vali Memiş ve Başkan Sekmen, projelerin bulunduğu stantları gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
Vatandaş ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği robot günleri 2 gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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