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HES'in su borusu patladı; heyelan ve su taşkınlar yaşandı

DHA

HES'in su borusu patladı; heyelan ve su taşkınlar yaşandı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Tortum ilçesinde hidroelektrik santralinin (HES) patlayan borusundan akan su, heyelan ve su taşkınlarına neden oldu. Boruya müdahale etmek isteyen 3 HES çalışanı yaralandı.
Tortum ilçesinin Pehlivanlı ve Bağbaşı yol ayrımına 500 metre mesafede, özel işletmeye ait HESe su taşıyan boru, gece yarısı sıralarında patladı. Yüksek bir noktadan geçen borudan akan su, heyelan ve taşkınlar ile çevredeki yollarda bölünmelere neden oldu. Tepeden akan su, tonlarca toprağı de beraberinde sürükledi.
Patlayan boruya müdahale etmek isteyen HES çalışanları İshak Yıldız (41) ve Erol Erkanlı (32) ile Murat Akçakoca yaralandı. Yaralılardan Yıldız ve Erkanlı Erzurum'da, Murat Akçakoca ise Uzundere Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Su, Pehlivanlı köyünde özel işletmeye ait balık tesisine de ciddi zarar verdi. Sulara kapılan yüzlerce balık çevreye yayıldı. Bölge halkı araziye yayılan balıkları cep telefonlarıyla görüntüledi.
'BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATILDI, 10 EV BOŞALTILDI'
Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Karayolları Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İkiye ayrılan yolun karşısına geçmek için iş makinesinin kepçesine binen Vali Memiş, olay anından itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek şunları söyledi:
"HES'a ait bir su borusunun patlaması sonucu heyelan ve su taşkınları oluşmuştur. Çok şükür can kaybı yok. Büyük bir tehlike atlatıldı. Tortum Taşdibi mevkisindeki heyelanda biriken suyun Pehlivanlı istikametinde bulunan evlere zarar verebileceği düşünülerek bölgede 10 ev ihtiyati olarak boşaltıldı. Devletin tüm kurumları burada. Yıkılan ve hasar gören yollar kısa sürede onarılacak. Oluşan gölü tahliye edeceğiz. Vatandaşın zararı karşılanacak. Elektrik kısa sürede verilecek. HES ile ilgili olarak idari ve adli ne gerekiyorsa yapılacak, bunun faturasını ödeyecek. Halkımızı rahata kavuşturacak çalışmalar yapacağız. Herkese geçmiş olsun."
'ADLİ VE İDARİ AÇIDAN NE GEREKİYORSA YAPILACAK'
Heyelanla ilgili devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Vali Okay Memiş, "Allah'tan buradan o saatte araç geçmiyor olması, ev olmaması can kaybını önlemiş oldu. Gerisini telafi edeceğiz. Burada büyük bir su kitlesi oluşmuş. Su kitlesini tahliye ediyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğü, menfez ve köprüleri temin etti. Biriken suyu kaldıracağız. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından heyelanlı yerden geçici olarak Serdarlı yolunu ulaşıma açmış olacağız. En kısa sürede bölgeye elektrik vereceğiz. Devlet elinden geldiği kadarıyla sorunu çözecek. HES'le ilgili olarak idari, adli açıdan ne gerekiyorsa yapılacak, bunun faturasını da ödeyecekler. Şu anda acil bir durumla karşı karşıya olduğumuz için öncelikle sizi rahata kavuşturacak çalışmalar yapacağız. Jandarma sürekli burada olacak, Kaymakam Bey sürekli burada olacak" diye konuştu.
VATANDAŞTAN İHMAL İDDİASI
Bağbaşı Mahallesi'nde oturan Bektaş Bilmez, heyelan nedeniyle mezarlığın da yok olduğunu söyledi. Annesi ve yakınlarının bulunduğu mezar yerini her yıl ziyaret ettiğinde su çıktığını gördüğünü ileri süren Bilmez, "HES yapıldıktan sonra mezarlıktan su çıkıyordu. Suyla ilgili yetkilileri ikaz ediyordum, bu suya bir çare bulunsun diye ama ihmal ettiler, sonunda bu olay yaşandı" dedi.
Heyelanın yok ettiği mezarlıkla ilgili İl Müftüsü ile görüştüğünü ifade eden Vali Memiş, "Kabirlerle ilgili olarak Müftü Bey'e talimat verdik, İslami açıdan ne gerekiyorsa yapacağız. Benim kanaatim kabirleri mümkün olduğu kadar yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-05-24 15:14:13

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