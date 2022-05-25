Profesyonel hayatın en’leri gençler ve aileler ile buluştu

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM şehre ilkleri yaşatmaya devam ederek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında ilham veren kariyere sahip üç değerli ismi gençlerle ve aileler ile ilk kez bir araya getirdi.

Eğitimci Ressam Ümit Gergit, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kıyıcı ve İş İnsanı Desni Su Pazarlama Direktörü Serhan Karabulut’un katılımı ile gerçekleşen söyleşide spordan sanata, ticaretten kariyere kadar bir çok konu konuşularak gençlere ve ailelere tavsiyelerde bulunuldu.

Yoğun ilgi ile dinlenen söyleşide Forum Erzurum AVM yönetimi yıl içerisinde bu tür söyleşilere yer vererek deneyimli bir çok ismi ziyaretçileri ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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