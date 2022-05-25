Gençler buzu ısıttı

Gençlik Haftası nedeniyle Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda Buz hokeyi maçları düzenlendi. Turnuva sonunda sporcular ödüllendirildi.

Buz hokeyi tutkunları ’19 Mayıs Turnuvası’nda buluştu. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Buz Hokeyi Turnuvası Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda yapıldı. 1719 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan turnuvaya Narmanspor, Gençlik Spor ve Aile Sosyal Politakalar Spor Kulübü (ASPGSK) kulüplerinden 100 dolayında sporcu katıldı. Minik, yıldız ve Gençler Kategorisinde kadın ve erkek sporcuların katıldığı buz hokeyi turnuvası nefesleri kesti. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada Antrenörlerimiz Ebubekir Şamil Koç, Ahmet Özden, Sevilay Kesteloğlu , İkram Çintimar, A.Kerim Çintimar, Yakup Arslan ve Mukaddes Buylucu da turnuvaya katkılarıyla alkış aldı.

Üç gün süren Buz Hokeyi şöleni oldukça renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar kıran kırana geçti. Yakutiye 3 Binlik Buz Hokey Salonu’nda düzenlenen kızlar ve erkekler buz hokeyi gösteri maçları nefes kesti. Müsabakalar sonucunda kız ve erkekler buz hokeyi maçlarında dereceye giren takımları madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi. Oldukça faydalı geçen ve buz hokeyinin gelişimine katkı sunan ’19 Mayıs Turnuvası’nda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Buz Hokeyi İl Temsilcisi Fatih Arslan ile Uluslararası hakemlerimizden Ferhat Doğuş Aygün tarafından takdim edildi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Arslan, 19 Mayıs turnuvasının oldukça verimli geçtiğini belirterek, katılan kulüplere, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti.

Turnuvada Genç erkeklerde Narmanspor birincilik kupasının sahibi olurken, Gençlik Spor ikinci oldu. Genç kızlarda Narmanspor A Takımı birinci, Narmanspor B Takımı ikinci oldu.

Yıldızlarda ASPGSK birincilik kupasını kazanırken, Narmanspor ikinci oldu. Miniklerde ASPGSK birinci olurken, Narmanspor ikinci, Gençlik Spor üçüncü oldu.

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