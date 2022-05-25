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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da dört mevsim dört nala cirit keyfi

DHA

Erzurum'da dört mevsim dört nala cirit keyfi


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak da adlandırılan cirite kadınlar da ilgi gösteriyor. Kadın hakemlerin de görev yaptığı cirit müsabakalarına ilgi günden güne artıyor. Cirit, yaz-kış demeden her mevsim oynanıyor.
Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında kadın hakemlerin yönettiği gösteri maçında dört nala sürdükleri at üstünde eliyle fırlattığı sopayı rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olan cirit, her mevsim oynanıyor. Son yıllarda özellikle kadınların ilgi gösterdiği cirit müsabakalarında kadın hakemler de görev alıyor. İzleyiciler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor.
Bu yıl cirit hakemliği kursuna katıldığını ve kazanarak maç yönetmeye başladığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Asena Semanur Akpınar, "Çocukluğumdan beri atlara karşı ilgim vardı. Üniversite 1'inci sınıfta da cirit liginin olduğunu öğrendim. Atlara olan sevgimden dolayı hakemlik kurslarına katıldım ve kazandım. Yapılan hazırlık maçlarında görev alarak biz de kendimizi geliştiriyoruz" diye konuştu.
Maçları izlemek için arkadaşı ile cirit sahasına geldiğini söyleyen ve Erzurum'un Pasinler ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Nazife Dalyan, "Erzurum ilk görev yerim. İzmirliyim ve orada at binerdim. Cirit maçlarını hep merak ediyordum. İlk kez cirit maçı izleyeceğim ve çok heyecanlıyım. Kadın izleyici sayısı da çok fazla. Bundan böyle sık sık izlemeye gelebilirim" dedi.
Bu hafta sonu cirit liginin başlayacağını ve elemelerin yapılacağını söyleyen Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi Bahri Ünal, tüm sporseverleri cirit maçlarına beklediklerini söyledi. Dört haftalık hakem kurslarını da tamamlayarak liglere hazır olduklarını belirten Ünal şunları kaydetti:
"Pandemi nedeniyle 2 yıldan sonra cirit maçları yeniden başlıyor. Nasip olursa elemeler başlayacak. 20 kulübün yer alacağı cirit ligi 28 Mayıs'ta başlıyor. Bizi en mutlu eden şeylerden biri de tribünde ki seyircilerin fazla olması ve kadınlarında ilgi göstermesi. Cirit müsabakalarını köyden gelenler izliyordu. Ama şimdi popüler hale gelmiş durumdayız. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz. Cirit liginin başladığı tarihlerde futbol maçları olmayacak. Erzurumspor'un tüm taraftarlarını maçlara davet ediyoruz. Biz de maç izlemek ücretsiz." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-25 11:21:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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