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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi robot günlerinde gençlerle buluştu

İHA

Atatürk Üniversitesi robot günlerinde gençlerle buluştu

Atatürk Üniversitesinin hem paydaşı olduğu hem de çok sayıda standıyla katılım sağladığı 7. Robot Günleri (Robofest) sona erdi.
Gençleri bilimle buluşturmak, analitik ve mekanik zekâ gelişimlerine katkı sunmak, güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve yaparak yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla Bilim Erzurum Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler; tasarladıkları robotları, uçakları, insansız hava araçları ile otomobilleri sergileme şansına sahip oldu.
Alanında uzman kişiler tarafından seminerlerin ve panellerin düzenlendiği etkinliklerde yaklaşık 30 Teknofest Takımı yer aldı. Roket gösterilerinin, drone şovlarının, uygulamalı üretimlerin ve teknik atölyelerin yapıldığı festivalde ayrıca sanal gerçeklik adına yapılan çalışmalar da ilgi odağı oldu.
“Gençlerimizi Geleceğe Hazırlamak Bizlerin En Önemli Görevidir”
Etkinlikle ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gençlerin bilimle temas etmelerini sağlayacak ve onların bu alana yönelmelerine vesile olacak her türlü etkinliği sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Robot ve robotik alt sistemlerin tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek, çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerilerini takım çalışması ve ruhu içerisinde aktarmayı sağlamak, her geçen gün yenilenip geliştirilmekte olan teknoloji dünyasından haberdar olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini belirten Rektör Çomaklı: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi o günlere hazırlamak da bizlerin en önemli görevidir. Bu sorumluluğun bilinciyle, üniversitemiz bünyesinde verilen kaliteli eğitimin yanında toplumsal katkı misyonumuz doğrultusunda da bu ve benzeri birçok etkinliğin hayata geçirilmesinde aktif rol oynuyoruz. Biliyoruz ki; küçük yaşlarda çeşitli olaylara gösterilen ilgi ve merak, ilerleyen yaşlarda mesleki beceri olarak geri dönüyor. Bu düşüncelerle, böylesine kıymetli bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, 8. Robot Günlerinde de buluşmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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