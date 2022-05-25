Kadın Off-Roadculardan BB Erzurumspor'a destek konvoyu



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Ligde normal sezonun bitmesinin ardından gözler bugün İstanbulspor'la oynanacak Play-Off maçına çevrildi. Kadın Off-Roadcular, maçtan önce BB Erzurumspor'a destek için 4x4 özel yapım aracları ile kent merkezinde tur atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan Off-Road kulüpleri, mavi-beyaz bayraklarla donattıkları 4x4 araçlarına binerek kent merkezinde takımlarına destek turu attı. Önce kulübün otobüsü arkasında yüzlerce araçla destek turu atan taraftarlara kaldırımda yürüyenler de alkışlarla destek verdi. BB Erzurumspor'un hak ettiği Süper Lig'e çıkmasını çok istediklerini belirten Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı İlknur Yalçın, "Bugün buraya şehrimizin takımına başarılar dilemek için ve kendilerine desteğimizi belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Şehrimizin takımına özel yapım dört çarpı dört arazi araçlarımızla destek için geldik. Bugün tek yumruk olup rakibimizi farklı bir skorla yenerek ikinci maça averaj sağlamak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

BB Erzurumspor normal sezonda İstanbulspor'u ligin ilk yarısında 3-1, ikinci yarıda da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araçların bayraklarla süslenmesi

-Kadınlarla röp

-Araçların konvoya katılması

-Gençlerin davul çalması

-Kent merkezinde oluşan konvoy

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-05-25 15:31:29



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