Erzurum’da yarı final maçı öncesi şehir turu Bayan off-road kulübünün organizasyonuna BB Erzurumspor takım otobüsü de katıldı

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Spor Toto 1. Lig Playoff yarı final ilk maçında bugün İstanbulspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor takımı Anadolu Kadın OffRoad ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile şehir turu attı.

Havuzbaşı kent meydanında toplanan Anadolu Kadın OffRoad kulübü üyeleri mavibeyazlı takımın taraftarları ile birlikte yarı final maçı öncesi konvoy düzenledi. BB Erzurumspor takım otobüsünün de konvoyda yer alması ile birlikte maç öncesi renkli görüntüler yaşandı. Cumhuriyet Caddesi'nde tur atan araçlarda taraftarlar mavibeyazlı bayraklarla şampiyonluk marşları söylediler.

BB Erzurumspor bugün akşam saat 18.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda yarı final ilk maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.

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