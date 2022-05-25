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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilinmeyen yönleriyle Aliya İzzetbegoviç anlatıldı

İHA

Bilinmeyen yönleriyle Aliya İzzetbegoviç anlatıldı

Atatürk Üniversitesinde “Bilinmeyen Yönleriyle Aliya İzzetbegoviç Söyleşisi ve Fotoğraf Sergisi” gerçekleşti. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan 20, 21 ve 22. Dönem Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, İzzetbegoviç’i tüm yönleriyle dinleyicilere anlattı.
“Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç Belgeseli” ile başlayan söyleşide; İzzetbegoviç’in biyografisinden, ideolojisinden, kaleme aldığı eserlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmelerinden, İslam’a yaklaşımından ve Yugoslavya’nın yıkılışının ardından kurulan Bosna Hersek’in gelişim sürecinden ve bu süreç içerisinde başından geçenlerden bahsedildi.
Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Üniversite olarak böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan ve öğrencileri Dr. Hüseyin Kansu ile buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aliya İzzetbegoviç’in çok önemli bir değer olduğunu aktaran Keskin, bu söyleyişinin öğrenciler açısından büyük bir kazanç olduğunu da belirtti.
Konuşmacı Dr. Hüseyin Kansu, Aliya İzzetbegoviç’in hürmete değer önemli bir devlet adamı olduğuna değinerek, kendisinin de İzzetbegoviç’in öğrencisi olduğunu vurguladı.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bosna’da birçok devlet adamının, şair ve sanatçının yetiştiğini ifade eden Kansu, Bosna’nın sosyalist federal Yugoslavya’nın elinde olduğu dönemden, İzzetbegoviç’in başkomutan olduğu ve devlet başkanlığa kadar ki yükselişini detaylı bir şekilde anlattı.
“İzzetbegoviç, Kin ve Öfkeden Uzak Bir Liderdi”
“Bosna bizim bir parçamız” diyen Kansu: “Aliya İzzetbegoviç vefat etmeden önce hasta yatağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakan olduğu dönemde “Bosna’yı sizlere emanet ediyorum” demişti. Bu yüzden Bosna, bizlere hem Osmanlı İmparatorluğunun hem de Aliya İzzetbegoviç’in emanetidir” şeklinde konuştu.
İzzetbegoviç’in, Bosna Savaşında büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Kansu: “Bosna, savaştan önce üniter bir devletti ancak Dayton Anlaşması sonrasında federatif bir devlete dönüştürüldü. İzzetbegoviç mahkemelerde yargılandı, hiç yılmadı. Çünkü bir fikri ve ideolojisi vardı. Savaşın üçüncü gününde, “Gerek Sırplar gerekse Hırvatlar bir gün Bosna Hersek gerçeğini kabul edecekler” diyordu. “Bunlar aynı zamanda bizim komşularımızdır” diyen İzzetbegoviç kin ve öfkeden uzak bir liderdi” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin ardından katılımcılarla “Bilinmeyen Yönleriyle Aliya İzzetbegoviç” sergiyi gezen Kansu, fotoğrafların hikâyelerini anlatarak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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