Spor toto 1. Lig Play-off Yarı Finali: BB Erzurumspor: 2 - İstanbulspor: 4

Spor Toto 1. Lig Playoff Yarı Final ilk maçında İstanbulspor deplasmanda BB Erzurumspor’u 42 mağlup etti. Müsabakanın rövanşı 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’da oynanacak.



Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Novikovas çalımlarla ceza sahasına sokuldu, sert şutunda defans topu uzaklaştırdı.

15. dakikada Topalli’nin sağ kanattan yaptığı ortayı penaltı noktasında kontrol eden Ethemi yakın mesafeden sert vurdu. Kaleci Szumski topu güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada konuk takımın sol kanattan Ethemi ile kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içerisinde topa iyi yükselen Ferhat kafayla topu ağlara gönderdi. 01

18. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Ethemi'nin orta sahadan yaptığı etkili vuruşu kaleci Szumski son anda müdahale ederek kornere çeldi.

45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Novikovas ön direğe ortaladı. Orhan’ın kafayla yükselttiği topa arka direkte Mücahit kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

49. dakikada Novikovas'ın ceza sahası sağ çarprazdan sert vuruşunda top az farklı auta çıktı.

58. dakikada Topalli'nin ceza sahasına girmeden sert vuruşunda kaleci Szumski topa sahip oldu.

63. dakikada İstanbulspor’un orta alandan geliştirdiği atakta İbrahim’in topuk pasıyla topla buluşan Rroca sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 02

75. dakikada Emrecan’ın ceza sahasına gönderdiği topu Malle kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayına doğru yükselen topu Kağan uygun durumda olan Ethemi’ye gönderdi. Ethemi topu düzelttikten sonra sert bir şutla ağlara gönderdi. 03

79. dakikada Malle’nin ortasında kaptan Mustafa Yumlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi.

81. dakikada Novikovas'ın ceza sahası sağ tarafından ortaladığı topa Mustafa Yumlu kafayı vurdu. Direkten dönen topu Eren Tozlu ağlara gönderdi. 13

85. dakikada sol kanattan Ali’nin ortasında savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Kağan, Muammer’e pasını gönderdi. Muammer gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi. 14

90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Shala’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serper Barış Saka xx, Alpaslan Dedeş xx, Serkan Olguncan xx

BB Erzurumspor: Szumski x, Mustafa Akbaş x, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı x, Mücahit Albayrak x, Novikovas xx, Gökhan Alsan x (Shala dk. 85 x), Hasek x (Emircan dk. 46 xx), Estrela x, Olanare x (Malle dk. 74 x), Eren Tozlu xx

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan Oğuzhan, Aykut Demir, Eyüp, Batuhan, Süleyman Koç, Hüseyin

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

İstanbulspor: Alperen xx, Mehmet xxx, Oğuzhan xx, Emrecan xx, Ali xx, Rroca xxx (Muammer dk. 69 xx), Ferhat xx, Melih xx, İbrahim xx (Ologo dk. 90 ?), Valon Ethemi xxx (Emir Kaan dk. 77 xx), Jetmir Topalli xxx (Kağan dk. 69 xx)

Yedekler: Mücahit, İsmail, Duhan, Okan, Berkay, Kristal Abazaj

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Ferhat (dk. 16), Rroca (dk. 63), Ethemi (dk. 75), Muammer (dk. 85) (İstanbulspor), Eren Tozlu (dk. 81 ve 90+6) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Estrela, Eren Tozlu, Gökhan, Mücahit (BB Erzurumspor), Ferhat, Rroca, Kağan, Mehmet (İstanbulspor)

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