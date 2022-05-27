Tekmeler analig finalleri için kalktı

Erzurum’un ev sahipliğinde yapılan Anadolu Yıldızları Karate Türkiye Yarı Final Müsabakaları sona erdi. Erzurumlu karateciler ferdi birinciliklerin yanında kızlarda takım halinde ilk üçte yer aldı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafında düzenlenen, Karate Federasyonu tarafından teknik destek verilen Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Yarı Final Müsabakaları Erzurum’da yapıldı.

Kazım Karabekir Stadı Kampüsündeki Erzurum Spor Salonu’nda yapılan Karate Yarı Finallerine 13 ilden 200 dolayında karateci katıldı. 32 hakemin görev yaptığı ANALİG’de müsabakalar nefes kesti.

Erzurum Kızlarda Takım Halinde Üçüncü Oldu

Üç gün süren ANALİG Karate Türkiye Yarı Finallerinde Kızlarda: Gaziantep 1. olurken, Diyarbakır 2.liği kazandı. Erzurum ise üçüncü oldu.

Erkeklerde: Şanlıurfa 1. Liği kazanırken, Gaziantep 2. Oldu. Bingöl ise

Bingöl 3. oldu.

Erzurum adına Türkiye yarı finallerinde kızlarda Azra Kara 34 kiloda birinci olurken, 30 kiloda İrem Su Yıldırım ikinci oldu. 54 kiloda Öykü Bade Özkurt da gümüş madalyanın sahibi oldu. 42 kiloda Hayrunnisa Dağ üçüncü oldu.

Erkeklerde Erzurum adına tatamiye çıkan karatecilerden Seyithan Köroğlu 44 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı. M. Yasin Akbulut 60 kiloda 2. Oldu. +60 kiloda Göktuğ Sefa Barutçu 3. oldu. 32 kiloda Onur Başar, 40 kiloda Yiğit Kaya ilimiz adına üçüncülük basamağına çıkan diğer sporcular oldu.

Analig Meyve Veren Bir Proje

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, ANALİG Türkiye Yarı Finallerine katılan tüm sporcuları ve illeri kutladı.

Çelebi, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren oynatmaya başladığı ANALİG sporun gelişimine büyük katkı yapan bir proje. ANALİG sayesinde ülkemiz adına önemli sporcular yetiştiriliyor” dedi.

Çelebi, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan illeri ve ferdi sporcuları tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

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