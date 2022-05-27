Erzurum'da kedi kurtarma operasyonu

Erzurum'da ağaçta mahsur kalan kedi iki gencin çabalarıyla kurtarıldı.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir benzin istasyonu önünde bulunan ağaca çıkan kedinin inemediğini gören Kadim Yaşar isimli vatandaş kediyi çıktığı ağaçtan kurtarmak istedi. Yaşar, tek başına kediyi kurtaramayınca o sırada kaldırımda yürüyen Ekrem Demir (17) ve Coşkun Aydemir (18) isimli iki gençten yardım istedi. Gençlerden Ekrem Demir yorgun düşen ve korkak tavırlar sergileyen kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanarak yaklaşık on dakika boyunca kediyi kendine çekmeye çalıştı. Bu sırada arkadaşı Coşkun Aydemir ise ağacın altında arkadaşını yönlendirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtarmayı başaran iki arkadaşın özverili davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi ise benzin istasyonundaki market personeli tarafından sütle beslendikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

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