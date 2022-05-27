Dadaş’a para dopingi Yönetim 4-2’ye rağmen pes etmedi, 3 günde 14 milyon TL ödeme yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumpor yönetimi, Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı Play Off yarı final rövanş maçı öncesinde futbolculara para dopingi yaptı. İlk maç öncesinde 8 Milyon TL dağıtan Ömer Düzgün başkanlığındaki yönetim, 42’lik yenilgiye rağmen bugün de 6 Milyon TL dağıttı ve oyunculara bugüne kadar olan tüm alacaklarını ödemiş oldu.

İstanbulspor maçında yenilen 3’ncü golün hemen ardından tribünlerden gelen “istifa” tezahüratlarına rağmen rövanş için umutlarını koruyan Başkan Düzgün ve yol arkadaşları, 3 gün içerisinde takıma tam 14 Milyon TL ödeme yaptı.

Çarşamba günü maç öncesinde 8 Milyon TL dağıtan yönetim, bugün de 6 Milyon TL dağıtarak, futbolculara “size güveniyoruz” mesajını verdi.

Futbolcuların tüm alacaklarını ödeyen ve sadece 30 Mayıs itibariyle 1 maaş borçlu olacak olan yönetimin “finale kalması” halinde takıma bu sezonun rekor primini vadettiği iddia edildi.

Son 3 gün içerisinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen 14 Milyon TL tutarında ödeme yapan Başkan Düzgün ve yönetimine bu süreçte en büyük desteğin Onursal Başkan Mehmet Sekmen ile Sağlık eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Recep Akdağ başta olmak üzere diğer milletvekillerinden geldiği öğrenildi.

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