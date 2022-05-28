Profesörler, öğrencilerini seslendirdikleri türkülerle mezun etti



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğretim üyelerinin oluşturduğu koro sahneye çıktı. Profesörler, söyledikleri koro ve solo türkülerle öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı. Bu yıl 155 mezun verdiklerini belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, "Pandemi nedeniyle uzun bir süre ayrı kaldığımız öğrencilerimizi türkülerle mezun edip uğurladık" dedi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, diplomalarını 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki mezuniyet töreninde aldı. Fakülte dekanı, bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin oluşturduğu koronun sahneye çıktığı törende, türküler koro ve solo olarak seslendirildi. Eğitmenlerin seslendirdiği türkülerle hem hüzünlenip hem de coşan öğrenciler, finalde halay çekip eğlendi. Öğretim üyeleri de yıllarca ders verdikleri öğrencileriyle halay çekti.

MEZUNİYET ANISI

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Mühendisliği öğrencisi Saniye Türkmen, diploma heyecanının, hocalarının korosunun türküleriyle ikiye katlandığını söyledi. Sürprizin, mezuniyete dair güzel anı olarak hafızalarında kalacağını söyleyen Türkmen, "Bizler mezuniyet için günler öncesinden hazırlanırken, hocalarımız da bizden habersiz koro oluşturarak bize güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Onların bu jestini hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Önder Çalmaşur, pandemiden sonra ilk kez düzenlenen mezuniyet törenine renk katmak ve akademik kadronun korosuyla öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Dönemin bitmesiyle farklı bir konsept oluşturmaya çalıştık. Tören için öğrencilerden bir koro oluşturduk. Öğrencilerden habersiz bir koro da biz kurduk. Onlar sahne alınca biz de hocalardan oluşturduğumuz koroyu aralarına kattık. Öğrencilerimizde oluşan kısa süreli şaşkınlık ardından yerini keyifli ve eğlenceli bir mutluluğa bıraktı. Öğrencilerimizi, kendileri ve bizim için de bir ilk olan mezuniyet hatırasıyla memleketlerine uğurladık" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-05-28 10:36:05



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