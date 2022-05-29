Başkan Tanfer: “İstanbul, insanlığın ortak medeniyet mirasında çok özel bir yere sahiptir”

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İstanbul’un Fethinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, İstanbul, İnsanlığın ortak medeniyet mirasında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “İstanbul’un Fethi ile tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul, insanlığın ortak medeniyet mirasında çok özel bir yere sahiptir” dedi.

Tanfer mesajında şunları kaydetti; “Tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan tarih ve kültür şehri İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilişinin 569. Yıldönümünde,"Peygamber Efendimizin, "Kostantiniye, bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır" övgüsüne mazhar olmak amacıyla, yüzyıllarca süren mücadelelerin sonunda büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen bu fetih, köklü medeniyetimizin, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir.

Üstün dehasıyla, genç yaşta İstanbul’u fetheden büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han’ın bu zaferi, Türkün gücünü ve zekâsını bir kez daha tüm Dünya’ya kanıtlanmış, fetihten sonra gösterdiği adalet ve hoşgörüyle de tarihteki eşsiz yerini almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’un Fethinin 569.yıl dönümünü kutluyor, eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

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