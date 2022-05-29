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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahar şenliklerinde öğrenciler gönüllerince eğlendiler

İHA

Bahar şenliklerinde öğrenciler gönüllerince eğlendiler

Atatürk Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Bahar Şenliği bu yıl da dolu dolu geçti. 2527 Mayıs 2022 tarihleri arasında kampüs alanında düzenlen Bahar Şenliğinde öğrenciler sınav haftası öncesinde gönüllerince eğlendiler.
2022’de “Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği” konseptiyle düzenlenen etkinliklerde çeşitli aktiviteler ve gösteriler yer aldı. Halk oyunları, ödül törenleri, DJ performansları, söyleşiler, oyunlar ve konserlerle devam eden etkinliklerde ayrıca KKEF tarafından kitap okuma seansları düzenlenirken, Turizm Fakültesi tarafından da ücretsiz olarak yiyecekiçecek ikramı yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesinin kurmuş olduğu atölyeler ile Spor Bilimleri Fakültesinin düzenlediği parkurlarda öğrencilerin ilgi odağı oldu.
Gün boyu süren etkinliklerin akşamında ise birbirinden ünlü sanatçılar sahne alarak öğrencilere unutulmaz anlar yaşattılar. Şenliğin ilk gününde öğrencilerin en çok sevdiği gruplar arasında yer alan İMERA’nın sahne aldığı etkinliklerin ikinci gününde son zamanların en çok dinlenen isimlerinden Irmak Arıcı öğrencilerle bir araya geldi. Şenliklerin kapanışını ise O Ses Türkiye yarışmasının bu yılki şampiyonu Hasan Koçak yaptı.
2 yıl süren pandemi döneminin ardından bahar şenlikleri gibi geniş katılımlı bir organizasyonla öğrencilerle yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitelerin bir yandan eğitim ve öğretimini sürdürürken, diğer bir yandan da öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çekti.
“Gençlerimizi Kendi Evlatlarımızdan Ayırt Etmiyoruz”
Bundan sonraki yıllarda da hem yapılan etkinliklerle hem de bilimsel çalışmalarla şehir ve ülke kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Rektör Çomaklı: “Temel görevi eğitim olan üniversitemiz, eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik de yatırımlar yapıyor. Ailelerinden bizlere birer emanet olan gençlerimizi kendi evlatlarımızdan asla ayırt etmiyoruz. Öğrencilerimizin talep ve isteklerine önem vererek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla geleceğin teminatı gençlerimizin vatana ve millete hayırlı birer evlat olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı, bahar şenliklerine katılan öğrenciler başta olmak üzere; sanatçılara, çalışanlara ve şenliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilere final sınavlarında başarılar diledi.

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