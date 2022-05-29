Şenkaya ve Oltu’da orman yolları onarılıyor

Erzurum'un Şenkaya ve Oltu İlçelerinde orman yolları onarılıyor.

Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, Makine İkmal Şube Müdürü Yasin Aşuroğlu, Şenkaya Orman İşletme Müdürü Korkmaz Dursun, Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, İşletme Müdür Yardımcıları Aydın Akış, Atakan Akalan ve İşletme Şefleri ile birlikte Şenkaya ve Oltu Orman İşletme Müdürlüklerinde devam eden makine ikmal çalışmalarını kontrol etti.

Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü Karıncadüzü Orman İşletme Şefliği'nde 3,5 kilometre B tipi orman yolu yapımı ve 2 kilometre büyük onarım işi tamamlandı. Akşar Orman İşletme Şefliğinde ise B tipi orman yolu yapım çalışması devam etmekte olup, yolun 3.5 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Orman İşletme Müdürlüklerinde ihale yoluyla ve iş makinaları ile yapılan makine ikmal faaliyetlerine devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.