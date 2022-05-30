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Azerbaycan’ın 104. bağımsızlık günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı

İHA

Azerbaycan’ın 104. bağımsızlık günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı

Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Cumhuriyetinin 104. Bağımsızlık Günü Konseri, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen konsere ev sahibi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Can Atak, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Azerbaycan’dan gelen misafirler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, üniversite mensupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“İki Ülke Arasındaki Kardeşlik ve Dostluk, Gelecek Kuşaklara Devredilmelidir”
Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Azerbaycan Cumhuriyetinin 104. Bağımsızlık Gününün yıl dönümünü, kardeş Azerbaycan’ın bu tarihî ve anlamlı gününü, binlerce yıllık tarihimizin en önemli serhat kapısı olan Erzurum’da, Atatürk Üniversitesinde kutlamanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşayıp paylaştıklarını dile getirdi.
“Tek millet, iki devlet” anlayışı üzerinde temellenen ve daima yenilenen dostluk, kardeşlik bağlarının; tarihî, coğrafî, kültürel köprülerin yanında, yükseköğretim bağlamında kurulmuş olan ilişkilerin, yeni projeler ve etkinliklerle artarak devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, iki ülke arasındaki dünyaya örnek teşkil eden kardeşlik ve dostluğun günden güne güçlenerek gelecek kuşaklara güzel bir miras olarak devredilmesini temenni etti.
Rektör Çomaklı: “Müzik sanatı pek çok açıdan bireyi ve toplumu besleyen estetik bir değer, kültürel iletişimde önce millî, sonra evrensel ortak bir dil olmanın yanında, bağımsızlık ve zafer coşkusunun estetik düzeyde terennüm edilmesinde ve millî bilincin oluşmasında da en etkin sanatlardan biridir. Biraz sonra icraları ile şehrimizde, Üniversitemizde bir hoş sadâ bırakacak, gönüllerimizi süsleyecek olan ve birbirinden değerli saz ve ses sanatkârlarının verecekleri konser, işte bu coşkunun bir ifadesidir. Bu bağlamda, tüm sanatkârlarımızı tebrik ediyor, kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinde şehâdete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı’nın ardından konuşan Vali Yardımcısı Can Atak, böylesine özel bir günde Azerbaycan devletinin misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, böyle anlamlı bir günü Dadaşlar diyarında kutlamaktan da ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin hakikaten eşi benzeri görülmemiş bir ilişki olduğuna dikkat çeken Atak, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin çıkarlar üzerine değil, kardeşlik üzerine olduğunu ve bu beraberliğin ilelebet devam edeceğini vurguladı.
“Dost ve kardeş Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan herkes merhum liderimiz Haydar Aliyev'in ifade ettiği "tek millet, iki devlet" fikrini herkes özümsemiş, bütün kurumlarıyla beraber güçlenerek geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir ve yürümeye de devam edecektir.” Sözleriyle konuşmasına başlayan Başkonsolos Nuru Guluyev, 1918 yılında Doğu'da ilk defa bir demokratik cumhuriyetin ilan edilmesinin Azerbaycan’a mahsus olmasından gurur duyduklarını söyledi.
30 yıla yakın Ermenistan tarafında kalan toprakların 2020 Eylül ayında başlayan ve 44 gün süren savaşın ardından özgürlüğüne kavuşmasında, kardeş ülke Türkiye’nin verdiği desteği asla unutmayacaklarını belirten Guluyev, özellikle Türkiye’de eğitim görmüş Azerbaycan askerlerinin bu savaşın kazanılmasında önemli rol üstlendiklerine vurgu yaptı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde, konserin düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür eden Guluyev, Azerbaycan’ın bu önemli gününde yanlarında olan Türk halkına minnettar olduğunu aktardı.
Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Devlet sanatçıları tarafından verilen konser programı ile keyifli dakikalar geçiren konuklar, Azerbaycan’a ait birbirinden güzel kahramanlık ve bağımsızlık temalı türkülere eşlik ederek, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

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