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Azra, 6'ncı kattan değil kaydıraktan düştüğünü zannediyor

DHA

Azra, 6'ncı kattan değil kaydıraktan düştüğünü zannediyor


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde, 6 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralanan Azra Alpsoy (5), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kızının 3'üncü ameliyatı olacağını belirten Recep Alpsoy, "Azra'nın iyileşmesi uzun bir süreç alacak ama buna da şükürler olsun. Yanımızda olması, nefes alması bile büyük bir mutluluk. Kendisi olayları hatırlamıyor. Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor" dedi.
Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde meydana geldi. Figen ve Recep Alpsoy çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada 6 katlı apartmanın terasında bisiklet sürmeye başladı. Bir ara terastan aşağı bakan Azra dengesini kaybedip, duvara tutundu. Olayı gören karşı apartmandaki kadın, çığlık atarak sokaktakilerden yardım istedi. Bu sırada otomobiliyle iş yerine gelen, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan (37), Azra'nın düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak bekledi. Gücü tükenince ellerini bırakan Azra, Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, Azra'nın hızını yavaşlatmak için bu kez bacağını uzattı. Küçük Azra, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ahmet Ceylan'ın ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi. Yoğun bakımdan 6 Mayıs'ta pediatri servisine alınan Azra Alpsoy, buradaki tedavisi sonrası 25 Mayıs'ta taburcu edildi.
'ZOR SÜREÇTEN GEÇTİK'
Küçük Azra'nın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu, bu nedenle belden aşağısının alçıda kaldığını belirten baba Recep Alpsoy, "Çok mutluyuz, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun ki bugünlere geldik. Zor bir süreçten geçtik. Uzun bir süre sıkıntılı günler oldu. İnsanın yoğun bakım ve ameliyathane önlerinde evladını beklemesi çok zor. Allah düşmanıma göstermesin. Rabb'im yavrumu bize geri bağışladı. Tabi ki kızımın kurtarıcısı Ahmet beyi unutmadık. Çocuğumuz şu an yanımızdaysa önce Allah'ın sonra da Ahmet kardeşimin sayesindedir. Azra, benim ilk çocuğum. Babalık duygusunu ilk onda tattım. Allah bir daha böyle bir olayı ne bize ne de başkasına yaşatmasın" dedi.
3'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK
Azra'nın 3'üncü ameliyatı olacağını da aktaran Alpsoy, "Azra'nın iyileşmesi uzun bir süreç alacak ama buna da şükürler olsun. Yanımızda olması, nefes alması bile büyük bir mutluluk. Kızımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Kendisi olayları hatırlamıyor. Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor. Bizleri hastanede arayıp soran Vali Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan da razı olsun. Asgari ücretle çalışıyorum. Bazen zorlanıyorum ama bunları da atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Azra Alpsoy da sadece bacağında ağrı olduğunu, bunun dışında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Küçük Azra ayrıca sosyal medya fenomeni Enes Batur ile tanışmak istediğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-30 09:56:08

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