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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum şirketleşmede bölge ortalamalarını geçti

İHA

TOBB 2022 Nisan dönemi Kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da Nisan ayında 28 yeni şirket kurulurken, 4 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 21.7 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 3, ülkede 36'ıncı sırayı aldı.

Erzurum şirketleşmede bölge ortalamalarını geçti

TOBB 2022 Nisan dönemi Kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Erzurum’da Nisan ayında 28 yeni şirket kurulurken, 4 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 21.7 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 3, ülkede 36’ıncı sırayı aldı.
Erzurum Nisan 2022 Verileri
Erzurum’da Nisan 2022 döneminde 28 şirket, 3 kooperatif ve 9 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 3 şirket tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 4 şirket ticari hayattan çekilirken, 1 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.
Erzurum’un Bölge Payı
TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Nisan 2022 dönemi içinde Erzurum’da 28, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 68, Doğu Anadolu Bölgesinde 222 şirket kuruldu. Erzurum’un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 12.61’lik pay edindi.
Artış Oranları ve Erzurum
Erzurum kurulan şirket sayısı yıllık artış oranı kaydında Doğu Anadolu Bölgesi, KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi artış oranlarını geride bıraktı. Artış oranı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 13.88, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 11.47, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 8.29 olurken, Erzurum’da yüzde 21.7 olarak gerçekleşti.
Bölge İlleri Dağılımı
Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri kaydında, kurulan şirket sayısı düzeyinde 3’üncü sırayı aldı. Nisan ayında Malatya’da 49, Van’da 45, Erzurum’da 28, Elazığ’da 24, Muş’ta 14, Ağrı’da 16, Erzincan’da 13, Bitlis’te 9, Hakkari’de 7, Kars’ta 6, Bingöl’de5, Tunceli ve Iğdır illerinde 4, Ardahan’da ise 1 şirket kurulumu kaydedildi.
Erzurum 36’ıncı Sırada
Erzurum Nisan 2022 döneminde kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 36’ıncı oldu. Şirket kurulum sayısının en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Konya, Adana, Muğla, Hatay, Kayseri, Diyarbakır, Ş.Urfa, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Balıkesir, Sakarya, Manisa, Samsun, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Yalova, K.Maraş, Malatya, Van, Batman, Afyonkarahisar, Çanakkale, Isparta, Düzce, Sivas, Erzurum, Edirne, Adıyaman, Çorum, Zonguldak olarak sıralandı.
Türkiye’de Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 6,3 Arttı
2022’nin ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,5 azaldı. 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 94,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,3 azalış oldu.
Yıllık Değişim
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 artış oldu. Nisan 2022’de, Nisan 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,0 azaldı. Nisan 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,9 arttı. Nisan 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,0 kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59,0 artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,3 azalış gerçekleşti. Nisan 2022’de Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Şirket Türleri
Nisan 2022’de kurulan toplam 10 bin 914 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7’si limited şirket, yüzde 12,8’i anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8’i İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Nisan 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azaldı.
2022 yılında toplam 43 bin 788 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 37 bin 726 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,8’ini, 5.457 anonim şirket ise yüzde 22,3’ünü oluşturdu.
Sermaye
Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 1,7 oranında azaldı.
Nisan 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 705’i ticaret, bin 613’ü imalat ve bin 116’sı inşaat sektöründe kuruldu. 759 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. Nisan 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 759’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444’ü inşaat, 250’si imalat sektöründe.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 737’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306’sı inşaat 286’sı imalat sektöründe.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 721’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat, 176’sı imalat sektöründe.
Nisan 2022’de kurulan 163 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifi
Nisan 2022’de kurulan 163 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifi 34’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 27’si İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.
Nisan 2022’de bin 650 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
Nisan 2022’de kurulan bin 650 yabancı ortak sermayeli şirketin 860’ı Türkiye, 136’sı Rusya Federasyonu, 120’si İran ortaklı olarak kuruldu.
Kurulan bin 650 yabancı ortak sermayeli şirketin 142’si anonim, bin 508’i limited şirket. 2022 yılında kurulan şirketlerin 862’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346’sı Gayrimenkul acenteleri ve 296’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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