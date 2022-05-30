Oltu Devlet Hastanesi’nden gece mesaisi

Oltu Devlet Hastanesi Göz Polikliniği randevulu hastalarına gecede mesai yapıyor.

Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan operatör Doktor Hasan Akgöz gündüz yoğun olan poliklinikte hastaların mağdur olmaması için akşam 18:00 ile 21:00 saatleri arasında randevulu hastalarına muayene ederek hizmet veriyor.

Gurbetçi vatandaş Mehmet Kalkan, “Oltu Devlet Hastanesinin gece mesai yapmaları bana göre örnek bir davranış. Fedakarca hizmet eden bütün personele teşekkür ederim” dedi.

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