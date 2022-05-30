Terzioğlu ailesinin mutlu günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum eski Baro Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu’nun avukat oğlu Haluk Terizoğlu, Esra Üstdağ Terzioğlu ile dünya evine girdi.

Palandöken’de bir otelde düzenlenen nikah törenini Yakutiye Belediyesi Nikâh Memuru Mensur Akdemir kıydı. Nikaha Üstdağ Terzioğlu Ailelerinin yanı sıra 21. Dönem Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezihi Gök, İş Adamları Yıldırım Altıntaş, Hamza Cimilli, Muammer Cindilli, Prof. Dr. Durkaya Ören, Hakim, Savcı Avukatlar, eş ve dostları, Üstdağ Terzioğlu Ailelerinin mutluluğuna ortak oldular.

Davetliler, kıyılan nikâhın ardından Haluk Esra Terzioğlu çiftine ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.