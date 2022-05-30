Aziziye’nin mektup yarışmasında ödül heyecanı Dereceye giren mektupların sahiplerine ödülleri verildi

Aziziye Belediyesi’nin düzenlediği “Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor” konulu Ödüllü Mektup Yarışması’nın sonuçları açıklandı, dereceye girenlere ödülleri verildi. TDED Erzurum Şubesi işbirliğiyle organize edilen ödüllü mektup yarışmasında üç lise ve bir de üniversite öğrencisi dereceye girerken, eser sahiplerine ödülleri ise Ilıca Şiir Şöleni’nde verildi.

Erzurum’daki lise, önlisans ve lisans öğrencilerinin toplamda 213 mektupla katıldıkları yarışmada eserler titiz bir değerlendirmeden geçirildi. Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından ödüle layık görülen eserler ve sahipleri ise şöyle sıralandı.

İşte Dereceye Girenler

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Eray Akpınar, yarışmanın birincilik ödülünü alırken, Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Aslan ise ikinci oldu. Yine Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Elif Taşçı, yarışmada üçüncülüğü elde ederken, mansiyon ödülünün sahibi ise, İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencisi Hülya Coşkun oldu.

Ödülleri Törenle Verildi

“Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor” konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri Ilıca Şiir Şöleni’nde verildi. Yarışmanın birincisi olan Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Eray Akpınar, ödülünü ve hediye çekini Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un elinden aldı. Yarışma ikincisi olan Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Aslan’ın ödülünü ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş verirken, üçüncü olan Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Elif Taşçı ise, ödülünü Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven’den aldı. Yarışmada mansiyona layık görülen İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencisi Hülya Coşkun’un ödülünü de, TDED Kadın Komisyon Başkanı İstek Bulut verdi.

Ödül Töreni Hatırası

Ödüllü eserlerin sahibi olan öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, dereceye giren öğrencilerle birlikte poz verdi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Yarışmamızda ödüle layık görülen öğrencilerimizi, hocalarını ve okul idarecilerini tebrik ediyor, kutluyorum. Yarışmamızın paydaşı olan TDED Erzurum Şubesi’nin Başkanı Murat Ertaş ve yönetimine de sergiledikleri işbirliği için teşekkür ediyorum” dedi.

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