Başkan Zeynep Polat’tan, “Uluslararası farkındalık zirvesi” ne davet

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 14 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecekleri zirveye tüm Erzurumluları davet etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın, bugün çatısı altında bulunan 300’den fazla iş insanı kadın üyenin yanında, tüm kadınlara hitap edebilecek bir anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahip olduğunu belirten Polat, “Yeni dönemde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın olarak iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar yaşamın her alanına bütüncül ve özgün bir yaklaşım ile yaklaşmayı gaye ediniyor ve çalışmalarımızı bu titizlikle organize etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu gaye doğrultusunda değerler zincirimize bir yenisini daha eklemek için 14 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Uluslararası Farkındalık Zirvesi International Awareness Summit düzenleyeceğiz.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin mottosu ‘ Dönüşüm Bizimle Başlar ’ olarak belirlendi. Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz bu zirvede toplumun farklı nedenlere bağlı olarak karşılaştıkları sorunları tespit etmek, mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak tespit edilen sorunları ele almak, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak, sunulan çözüm yolları ile ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek politikalar için altyapı oluşturmak ve dolayısıyla var olan yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedefliyoruz.

2022’de gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin temel gayesi; yaş, cinsiyet, sosyoekonomik statü, itibar fark etmeksizin toplumun her kesimine hitap etmesi, fayda sağlaması ve toplumsal dönüşümün dinamik bir hızla gerçekleştiği günümüzde faaliyetlerin de hızla ilerlemesi için çalışmalar yürütülmesi, hayata geçirilmesi ve aynı zamanda planlanan projelerin önünün açılmasıdır.

Bu minvalde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde gerçekleştireceğimiz zirvemizde Girişimcilik ve Dijital, Göç, Çevre ve Sağlık konuları alanında uzman konukların değerli katkıları ile ele alınacak. Bugünün dünyasında hiçbir şeyi dijitalleşmeden ayrı düşünemediğimiz gibi yeni girişimcilik modellerinden de ayrı düşünemiyoruz. Girişimcilik ve Dijital başlığında hem bu alandaki dönüşümü hem girişimcilik örneklerini hem de bu alana yapılacak olan yatırımların ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. İkinci olarak yaşadığımız çağı göçler çağı olarak düşünebiliriz. Milyonlarca insan farklı nedenlere bağlı olarak yaşadıkları coğrafyaları terk etmiş durumda. Bu durum sosyal entegrasyon gibi birçok konunun gündemimize girmesine de zemin hazırlıyor” dedi.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde göç meselesini küresel ölçekte ele alıp mevcut problemlere nasıl çözümler üretilebileceği üzerine yoğunlaşacaklarını dile getiren Polat; “Çevre ve Sağlık başlığında ise her daim gündemimizde olan meseleleri konuşacağız. Sıfır atık, iklim değişikliği, gıda atık yönetimi gibi konulara ve çevrenin insan sağlığı üzerine etkilerini uluslararası ölçekte ele alıp çözüm önerileri üzerinde duracağız.

14 Haziran’da gerçekleşecek zirvemizin gelecek perspektifimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Zirvede konuşulacak konulara derinlemesine bir bakış kazandırmak için zirve gerçekleştikten sonraki bir yıl içinde de bu konulara eğileceğimiz farklı programlarımız olacak. Erzurum’da yer alan ticaret, sanayi, eğitim, sağlık, siyaset, spor, sanatkültür, STK camiamız ve tüm halkımızı 14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Uluslararası Farkındalık Zirvesi’ne davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.