Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı Mehmet Sekmen’e bir ödül daha

Yerel yönetimin duayen ismi, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Kültür Yolu Projesiyle “En iyi tarihi ve kültürel dokunun çıkarılmasını sağlayan belediye ödülü”ne layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen kongrede Başkan Mehmet Sekmen’in adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ aldı.

7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nin ödül töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ, şunları kaydetti: “Öncelikle bu önemli kongrede Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi’ye bu ödülü layık gören tüm jüri üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Mehmet Sekmen Başkanımızın önderliğinde ilimizde kentsel dönüşüm alanında adeta çığır açtık. Yerinde dönüşümü esas alan nihai projelerimizle birlikte bugün gelinen noktada Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ülkemizdeki diğer belediyelerimize adeta rol modeli oldu. Bugün itibariyle devam eden ve mega projelerimiz arasında yer alan Gürcükapı Meydan Projemiz de bir diğer iddialı olduğumuz önemli kentsel dönüşüm projelerimiz arasında yer alıyor.” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ, Erzurum’da “Çevresel sürdürülebilirliğe dayalı akıllı kent sistemlerine yönelik” altyapı çalışmalarının da devam ettiğini ifade ederek, kongrede Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “Korunan tarih dönüşen şehir” temalı sunumunu gerçekleştirdi. Büyükşehir’in çalışmaları kongrede yoğun ilgi gördü.

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