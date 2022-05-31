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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

IUPAC Başkanı Javier Garcia Martinez öğrencilerle buluştu

İHA

IUPAC Başkanı Javier Garcia Martinez öğrencilerle buluştu

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied ChemistryIUPAC) Başkanı Prof. Dr. Javier GarciaMartinez, Atatürk Üniversitesinin davetlisi olarak Erzurum’a geldi.
Atatürk Üniversitesi programı çerçevesinde ilk olarak Kimya Bölümündeki öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek hem söyleşi yapan hem de "Circular Chemistry: How to Build a More Sustainable Future at Molecular Level" isimli konferansı vererek deneyim ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Martinez, konuşmasında IUPAC’ın misyonu ve kimya biliminin gelişmesi için yaptığı uluslararası ölçekteki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak özellikle bilim insanlarının yapmış oldukları yenilikçi çalışma ve buluşların uygulamaya geçirilmesi için bilimde girişimciliğin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Martinez konferans sonrasında ise Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ile Prof. Dr. Mustafa Sözbilir’in de yer aldığı ziyarette Rektör Çomaklı, misafiri ile yakından ilgilenerek temel bilimlere yönelik üniversite bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Prof. Dr. Martinez ise Atatürk Üniversitesinin genel olarak gelişmiş altyapısı, şehrin kalkınmasına yaptığı katkı ve Kimya Bölümünün araştırmacı kapasitesinden çok etkilendiğini dile getirdi. Atatürk Üniversitesinden birçok öğretim üyesi ile tanıştığını, bu öğretim üyelerinin kimya ve kimya öğretimine yaptığı bilimsel katkılardan haberdar olduğunu ifade eden Martinez, bu bağlamda düzenlenen programların da oldukça verimli geçtiğini aktardı.
Atatürk Üniversitesinin araştırma üniversitesi olarak belirlendiğini ve kimya alanındaki güçlü fiziki altyapısı ve bilim insanı potansiyeli sayesinde kimyanın bu bağlamda YÖK tarafından belirlenen iki sektör alanından biri olduğunu belirten Rektör Çomaklı, bu anlamda uluslararası iş birliklerine açık olduklarının altını çizerek şimdiye kadar verdiği desteklerden dolayı IUPAC Başkanı Prof. Dr. Martinez’e teşekkür etti ve daha sık buluşma temennisinde bulundu.

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