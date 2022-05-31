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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da Yanık Tedavi Merkezi 32 bin kişiye merhem oldu

İHA

Erzurum'da Yanık Tedavi Merkezi 32 bin kişiye merhem oldu

Erzurum Şehir Hastanesi açıldığı günden itibaren hastalara şifa olmaya devam ediyor. Yanık Tedavi Merkezi, bugüne kadar yanık şikayetiyle hastaneye gelen 5 bini yataklı olmak üzere 32 bin hastaya merhem oldu.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2009 yılında açılışıyla kurulan ve 2020 yılında Şehir Hastanesinin açılmasıyla faaliyetlerine devam eden Yanık Tedavi Merkezi, çeşitli nedenlerle yanığa maruz kalan 32 bin kişiyi misafir etti. Bu kişilerden 5 bini yataklı, 27 bin kişi ise ayakta tedavi edildi. Türkiye’nin dört bir yanından çeşitli yanık nedenleri ile Erzurum Şehir Hastanesine gelen en zor vakalar bile merkezde rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Yanık Tedavi Merkezi, sahip olduğu yüksek tedavi ve rehabilitasyon teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Op. Dr. Mehmet Öztürk’ün klinik sorumlusu olduğu merkezde 2 doktor, 4 sağlık memuru, 14 hemşire ve yardımcı personel görev alıyor.

"Yanık birimimiz, 26 yataktan oluşan bir servis"
Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, “Erzurum Bölge Eğitim Araştırması Hastanesi olarak başlamıştık biz. Yaklaşık 10 yıl içinde 32 bine yakın hastanın yanık hastalarına hizmet verdi hastanemiz. Aynı zamanda Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi bir merkez olduğu için çevre illerden ilçelerden hem yazın hem kışın bütün yanıklar bize başvuruyor. Bunlar özellikle çevremizde tandır yanıkları daha çok oluyor. Bunlar genelde çocuk ve kadınlarımız oluyor tandır yanıklarında. bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu yönde de Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Birimi ciddi bir hizmet vermekte. Yanık birimimiz 26 yataktan oluşan bir servisimiz. Aynı zamanda bir yoğun bakımımız ve ameliyathanemiz mevcut. Burada hastaya otomatik hasta taşıma araçları özel olarak yine otomatik hastalarımızı yıkama küvetlerimiz mevcut. Burada hizmet veren iki hekimimiz var. Mehmet Öztürk ve Doktor Onur Ceylan. Gerçekten iki hekimle ciddi bir işin üstesinden geliyorlar. Yine beraber çalıştıkları iş arkadaşlarımız, hemşirelerimiz, tecrübeli teknisyen ekibimiz, pansumancı olan ve yine sağlık memurlarımız ve temizlik personelimiz de ciddi oranda bu hizmete katkıda bulunmaktalar ve 7 gün 24 saat bu hizmet devam etmekte. Haliyle gerçekten zor bir iş yüklenmiş durumdalar ve bunlar bu hizmette de biz gerçekten olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Devamlı teşekkürler olsun. Hasta yakınları ve hastalar hastanemize taburcu olduktan sonra bile bu yönde hem CİMER olsun, hem hastanemizin sosyal medya hesaplarına teşekkürler, minnettarlar. Gerçekten bizim tarafımıza ulaşıyor. Yine çevre illerimizde olan toplu yanık vakaları genel itibariyle bizim hastanemize geliyor. En son hatırladığım kadarıyla bir Artvin de yılbaşı gecesi bir yangın olmuştu. Hatta orada yatan üç tane hastamız vardı bizim. Durumları gayet ciddiydi. Üçü de yoğun bakımda tedavi edildi. İki erkek hastamız yoğun bakımdan yanık servisine alındıktan sonra tedaviyle taburcu edildi. Fakat bayan hastamızda ciddi olarak duman yanığı, ciddi oranda bir inhalasyon yanığı da vardı. Bununla beraber ilerleyen süreçte yoğun bakımda uzun müddet kaldı. Ama bunu da kendisini de biz sıhhatle servise çıkardık ve taburcu ettik. Bu hizmete biz sadece yanık merkezi olarak değil, tüm hastanemizde topluca bu hizmeti iletişim halinde veriyoruz. Bir yanık merkezi; bununla beraber hizmet veren yoğun bakımı, en önemlisi ilk başvuruda acil sonra yoğun bakım ihtiyacı varsa yoğun bakım, sonra ameliyathane hizmetleri ve servisle sonuç oluyor. Sonuçta bu bir beraber yapılması, birlikte yapılması gereken bir hizmet. Biz bunu şehir hastanesi olarak fiziki şartlarımız ve imkanlarımız yeterli olduğunu düşünüyoruz ve bunu hizmeti topluca verebiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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