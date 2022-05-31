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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan yıl sonu sergisi

İHA

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan yıl sonu sergisi

Erzurum’un Oltu İlçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Okul aile birliğinin katkılarıyla, fedakar velilerin el emeği göz nuru ile işlediği gönül sofralarından kaşık kaşık muhabbet ile beslediği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından hazırlanan sergiye yoğun ilgi gösterildi.
Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Resim öğretmeni Duygu Ayan’ın emekleriyle 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu sanat sergisi Kaymakam Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve veliler tarafından açıldı.
Protokolün ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısından elde edilen gelir Okul giderleri için kullanılacak.
Okul Müdürü Salih Yeşilyurt, “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul aile birliği olarak Okulumuzun genel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Okul ve aile işbirliğine güzel bir örnek olması ve de öğrencilerimizin sosyalleşmesi adına onları etkin bir birey haline getirmek amacıyla okulumuz bünyesinde bir etkinlik yapma kararı aldık gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik süresince şunu gördük ki Eğitim Öğretim faaliyetleri içerisinde bu tür aktivitelere yer vermek okul ve veli ilişkilerini güçlendirmektir. Ayrıca Oltu Halk Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile Okulumuzda yıl boyunca öğretmenimiz Duygu Ayan tarafından resim alanında yetiştirilen öğrencilerimizin hazırladıkları eserlerden oluşan sergimizi öğrencilerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin somut örneğidir. Bizlere gerekli destekleri veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

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