MHP İl Başkanı Karataş esnafı dinledi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Ziyaret esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgülerde bulunan vatandaşlar, “Devlet bey ülkemizin sigortasıdır. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Vatan ve bayrak bizler için en önemli şeydir” ifadelerini kullandılar.

Erzurum’un sorunlarını yerinde dinlemesi ve çalışkan yapısıyla her platformda takdirle karşılanan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Habip Baba Türbesi Çevresi Hacılar Hanı esnafıyla bir araya gelerek gündeme dair konuları değerlendirdi. Beraberindeki MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ve parti yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Karataş'a yoğun ilgi gösterildi.

Ekonomik, sosyal ve politik sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette Karataş, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini daha güçlü noktalara getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Cennet vatanımızın müreffeh seviyesini yükseltmek de yine bizlerin aslı görevleri içindedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya, üretime katkı sunmaya ve varsa sorunları masaya yatırmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik saldırılar altında olduğu gerçeğiyle, savunma gücümüzü “daha fazla kenetlenerek” ortaya koymalıyız. Siyaset olsun diye ortaya konulan tavırların ve laf cambazlıkların milletimiz nezdinde para etmediğini de her geçen gün daha net olarak görebiliyoruz. Dileğimiz odur ki milletimiz bizlere güvensin ve vatan müdafaası konusunda müsterih olsun; çünkü Milliyetçi Hareket Partisi olduğu müddetçe kimse ülkemiz üzerinde kirli oyun sergileyemeyecektir. Büyümemiz önündeki engelleri de bir bir çöpe atarak güçlü yarınlara yelken açmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret esnasında sıkmadık el bırakmayan Naim Karataş'a vatandaşlardan taktir geldi. Karataş'ın çalışkanlığıyla gurur duyduklarını ifade eden vatandaşlar “MHP İl Başkanı Karataş'ı her noktada görüyoruz. Bizlerin derdiyle dertlenen bir siyasetçi olduğu için onunla gurur duyuyoruz. Şehrimizin böyle siyasetçilere ihtiyacı var ve İnşallah her zaman bizlerle birlikte olur” diye konuştular.

“Dolmuş şoförlerinden saygı bekliyoruz”

Ziyaret esnasında durakta dolmuş bekleyenlerle bir araya gelen Karataş'a “Dolmuşlara 65 yaş üstü ücretsiz biniş yaptığımız için bazen şoförlerden hakaret görüyor” şikayetini dile getiren vatandaşlara “Bu şikayetinizi bizzat gerekli noktalara ileteceğim. Böyle bir muamelenin gösterilmesine kesinlikle izin veremeyiz. Sizler bizim değerlerimizsiniz ve bu şikayetin derhal yerine ulaştırılması için adim atacağım. Bu noktada sorumsuzca davranan şoförlerimizden de saygı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

