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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Alev savaşçıları' göreve hazır

İHA

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli, yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

'Alev savaşçıları' göreve hazır

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli, yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yangın sezonuna hazırlık eğitimi verirken, işletmelerden çoğu da eğitimini tamamladı. Eğitimlere yangın işçilerinin yanı sıra teknik personel, arazöz sürücüleri ve işletme müdürleri katılırken, eğitim alanları askeri kışlayı aratmadı.
Alev savaşçılarına verilen eğitimlere bizzat katılan Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, “Yangın iş başı eğitimlerimizi bugün Iğdır Orman İşletme Müdürlüğümüzde yaptığımız programla tamamladık. Yaptığımız eğitim ve tatbikatlarla bilgilerimizi tazeledik. Varsa eksiklerimiz yerinde gördük ve çözümünü yine yerinde giderdik. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız oldukça verimli geçti. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile orman yangınlarının az hasarla geçmesini temenni ediyorum" dedi.
2022 yılı iş başı eğitimine katılan personele orman yangınları ve türleri, orman yangınının davranışını etkileyen faktörler, muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili orman yangınlarına müdahale, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği, ilk yardım, tim oluşumu, timin unsurları, ilk müdahale, arazöz ve su ikmal araçlarının aktif hale getirilmesi ve kullanılması, orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

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