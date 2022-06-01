Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon Operasyonda 7 şahıs yakalandı, 1 firari aranıyor

Erzurum merkezli 7 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 7 şahıs yakalandı, 1 firari aranıyor.

Erzurum’da büfe, market gibi işyerlerinde halka açık olarak kullanılan sabitkontörlü hatlardan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumlular tarafından arandığı tespit edilen, 6 Astsubay, 2 Memur olarak görev yapan şahıs olmak üzere toplam 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sabaha karşı Erzurum'da 2, Amasya'da 1, Bolu'da 1, Bitlis'de 1, Diyarbakır'da 1, İzmir'de 1 ve Şırnak'ta 1 olmak üzere eş zamanlı operasyon faaliyeti çerçevesinde M.T, B.Ç, F.D, H.İ.Ç, İ.G, İ.Y, F.U isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon neticesi toplam 7 şahıs yakalanmış, firari durumdaki 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 7 ayrı ilde yakalanan şahısların Erzurum’a sevki ile adli işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.