Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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SALİH TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM merkezli 7 ilde FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Büfe ve marketlerden sabit ve kontörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 6 astsubay ile 2 memur tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 31 Mayıs 2022'de Erzurum, Amasya, Bolu, Bitlis, Diyarbakır, İzmir ve Şırnak'taki eş zamanlı operasyonlarda M.T., B.Ç., F.D., H.İ.Ç., İ.G., İ.Y. ve F.U. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheliler Erzurum'a getirilirken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-06-01 11:11:55



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