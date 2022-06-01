Tüm senenin yorgunluğu mezuniyetle atıldı

Özel Bilge Koleji öğrencileri tüm yılın yorgunluğunu mezuniyet gecesinde attı.

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen ortaokul mezuniyet töreni tüm öğrencileri ve ailelerini coşturdu. Aileleriyle katılım gösteren öğrenciler tüm gece doyasıya eğlendiler. Teker teker sahneye davet edilen öğrenciler ve aileleri tebrikleşip mezuniyet gururunu son demine kadar yaşadılar.

Programı sunan Sude Kara, tüm öğrenciler adına konuşma yaparak duygusal anlar yaşattı. Ailelerine minnettar olduklarını ve onların emekleriyle buralara kadar geldiklerini belirten Sude Kara, herkesin yüzünde ayrı bir tebessüm ve gurur oluşturdu.

Öğrencilere mezuniyet belgeleri verilirken konuşma yapan Kurucu Müdür Abdullah Samancı her öğrencinin ailelerini itinayla tebrik etti. Bıkmadan, usanmadan tüm yıl boyunca çaba gösteren öğrencilerini kucaklayıp ailelerine de desteklerinden ötürü teşekkür etti ve her zaman yanlarında olacaklarına söz verdi.

Duygusal dakikaların da yaşandığı anlarda tüm velilerin gözlerindeki gurur okunuyordu. Program, gece boyunca herkesin eğlenmesi için düzenlenmişti, çocuklar ve ailelerinin eğlenmesi; tüm senenin yorgunluğunun atılması için tüm imkanlar seferber edildi. Belgelerini alan öğrenciler tüm yıl boyunca bekledikleri eğlencelerine kavuştular, aileleri ve öğretmenleriyle beraber eğlencenin tadı geceye kadar devam etti. Eğlencenin seyri pasta kesimi ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Doyasıya eğlenen öğrencilere aileleri de katıldı.

Programdan güler yüzlerle uğurlanan öğrenciler ve veliler; tüm günü eğlenmeleri, zevk almaları için planlayan ve onlarla eğlenip eşlik eden Abdullah Samancı’ya teşekkürlerini ilettiler.

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