Erzurum’da “Tableti, telefonu bırak doğaya bak” temalı fidan dikme etkinliği

Erzurum'da iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde düzenlenen ‘Tableti, telefonu bırak doğaya bak’ temalı etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve öğrenciler katıldı. Vali Memiş yaptığı açıklamada, doğanın insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Şehir hastanemizin açılışını yapmıştık sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla. İnşallah şimdi bölge eğitim ve araştırma hastanemizin de ihalesi dün yapıldı. İnşallah altı ay veya sekiz ay içerisinde tamamını bitireceğiz. Muhtemelen 2023'e kadar burası bin 500 yataklı muhteşem bir hastane olacak. Buranın bahçesi çok geniş bir alan. Burayı da çok önemsiyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz, Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz, Büyükşehir Belediyemizle beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Aslında ilk önce büyükşehir belediyemiz bedelsiz buranın yeşillendirmesini yapmıştı. Ben bu vesileyle Mehmet Sekmen Bey'e çok teşekkür ediyorum. Direkt görev alanında olmamasına rağmen böyle bir şey yapmıştı. Biz şimdi buraları daha da böyle yeşillendireceğiz inşallah. Kampanyanın sloganı da çok önemli. İtiraf etmek gerekir ki herkes, hepimiz telefon bağımlısıyız, internet bağımlısıyız, artık bilgisayardan kopamıyoruz ama buna da dikkat etmek gerekiyor. Artık bağımlılık olarak kabul ediliyor bu konular da. 'Tableti, telefonu bırak doğaya bak.' Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde de bu kampanyaya katılımda bulunan bu pırıl pırıl gençlere çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz şu muhteşem Palandöken Dağı'nda neredeyse 1 milyona yakın fidan diken Orman Bölge Müdürümüz Oktay Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Dört yıldır tamamlama dikimini yapıyoruz. 900 rakımda bile ağaç büyütmeyi başardık. Yüzde 85 başarımız var ve bu şeyler devam edecek. Yine Yakutiye Belediye Başkanımız burada. Kendisi eski il sağlık müdürümüz, kendisi hekim. Her konuda bizi destekliyor. Çok başarılı bir başkan arkadaşımız, kardeşimiz, ona çok teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bey'e ve ekibine, Şehir Hastanemizin başhekimi saygıdeğer hocama ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben de bu gençleri alkışlıyorum” diye konuştu.

Harput Kapı Anadolu Lisesi öğrencisi Aysima Karaca, “Arkadaşlarımızla hem eğlendik hem de ormana faydalı olduk. Ormanımızı korumalıyız. Eskiden falan arkadaşlarımızla hem eğlendik hem de ormana faydalı olduk” dedi.

Harput Kapı Anadolu Lisesi öğrencisi Eray Yarderen ise, “Bugün fidan diktik. Telefon ve tableti evde bıraktık. Teknoloji bağımlılığını bırakıp çevremizle iç içe olup fidan dikmekten mutluyuz. Valimize de buradan teşekkür ederiz. Bir fidan dik. Hayata yaşamaya devam et” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş törene katılan protokol mensupları ve öğrenciler ile birlikte fidan dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.