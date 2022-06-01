Türk Anneler Derneği’nden anlamlı etkinlik

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Türkiye Anneler Derneği Erzurum Şubesince Narman ilçesi Sütpınar Mahallesinde bulunan Sütpınar İlk Okulu kütüphanesine kitap desteği sağlanarak, öğrencilere karne hediyesi verildi.

Türkiye Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Filiz Pasin, Başkan Yardımcısı Gülcan Korukçu Nazlı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı programda, köydeki yaşlı kadınlar ve genç kızlara çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Filiz Pasin, ‘’MHP Kadın Kolları önceki dönem Başkanı Yıldız Çakıcı hanımla ortak program düzenledik. Narman Sütlüpınar Mahallesi ilk öğretim okuluna öğrencilere kitaplar, tişörtler, çoraplar, çikolatalar, balonlar karne hediyeleri verdik, mutluluklarına ortak olduk. Köyün yaşlı hanımlarına hediyeler verdik, genç kızlarımıza çeyizler hediye ettik. Etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Narman Muhtarlar Derneği Başkanı Hüsamettin Algan beyefendiye ve Narman Ziraat Odası Başkanı Recep Deniz beyefendiye misafirperverliklerinden dolayı teşekkürler ederiz” dedi.

Sütpınar il Okulu Müdürü Ömer Koca ise etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, dernek yöneticileri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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