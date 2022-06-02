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‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ eğitim tırı Erzurum’da

İHA

TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" saha uygulaması Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ eğitim tırı Erzurum’da

TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” saha uygulaması Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak, restoran ve kafeleri çevrimiçi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programının tasarlanması hedefleniyor. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırında esnaf katılımı ile eğitim düzenlendi.
Eğitimde, www.esnafakademi.org portalında bulunan “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” ile ilgili konular sunuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.
Roadshow hazırlık çerçevesinde eğitim tırı Erzurum’da 1,5 gün kalacak.
Proje çerçevesinde ziyaret gezici tırın programı ise şöyle:
“45 Nisan Antalya, 910 Haziran Trabzon, 78 Nisan Mersin, 2021 Haziran Kayseri, 1112 Nisan Adana,2324 Haziran Konya, 1819 Nisan Hatay, 45 Temmuz Aydın, 2526 Nisan Gaziantep, 78 Temmuz İzmir, 910 Mayıs Şanlıurfa, 1819 Temmuz Manisa, 1213 Mayıs Diyarbakır, 2122 Temmuz Bursa, 1617 Mayıs Malatya, 45 Ağustos Eskişehir, 0203 Haziran Erzurum, 89 Ağustos Ankara, 0607 Haziran Rize, 1112 Ağustos İstanbul.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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