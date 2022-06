Erzurum’da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği

Erzurum Yeni Medya Derneği’nin sivil toplum, bürokrasi ve siyasetle buluşmaları devam ediyor. Erzurum Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri haftalık görüşmeleri çerçevesinde Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör’ü ziyaret ederek, hastanenin güncel çalışmalarını ele adı.

ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri, sünnet sezonun açılmasıyla birlikte hizmete giren özel sünnet kliniğini gezme imkânı buldular. Sünnet olan çocuklar ve aileleri için her türlü imkânın sağlandığı klinik, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.

Başhekim Tör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanması ile birlikte sünnet sezonunu başlattıklarını açıkladı.

Geçen yıl yaklaşık bin çocuğun sünnet olduğunu belirten Tör, “ 2 yıl pandemi süreci yaşadık pandemi nedeniyle enfeksiyon riskinden dolayı bazı hizmetler sınırlı yapıldı. Pandemiden dolayı Erzurum’da sünnet konusunda ciddi bir birikim oluştu. Bizde bu konuda bir program yaptık. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında takvim belirledik. Sosyal medya hesaplarımızda bu konuda bilinçlendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizlere her konuda soru yöneltebilir. Bu yıl yaş sınırlamamızı 2 yaş üzeri sınırlı olarak aldık. 2 yaş üzeri çocukları için çocuk cerrahi ve çocuk ürolojisi polikliniklerinden randevu alarak veya ilgili polikliniklerde muayene olarak,6 yaş ve üzeri çocuklar Çocuk Üroloji ve Yetişkin Üroloji polikliniklerine muayene olup, sünnet randevularını alabilirler. Sünnet randevusu alan çocuklarımızın sünnetlerini uzman hekimlerimiz anestezi altında yapacaklardır. Kentte bulunan diğer hastanelerimizde bu konuda çalışma başlattılar, bu konuda öncü olmak bizler için memnuniyet verici. Sağlık Müdürümüz Sayın Gürsel Bedir beye bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sosyal güvencesi olmayan ailelerimizin 18 yaş altı tüm çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır’’ diye konuştu.

Geçen yıl pandemi dönemi olmasına rağmen bin çocuğa hizmet verdiklerini belirten Tör, bu yıl 3 bin çocuğu sünnet etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ise yapılan başarılı çalışmaları medya temsilcileri olarak kamuoyu ile paylaşmanın önemine değinerek, Başhekim Tör’e teşekkür etti.

Sünnet kliniğinden hizmet alan çocukların aileleri ise hizmetten duydukları memnuniyet dile getirerek, klinikte her türü imkânın sağlandığını beş yıldızlı otel konforunda hizmet aldıklarını ifade ettiler.

