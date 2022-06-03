Araştırma projesi yarışmasında Erzurum’dan büyük başarı

53. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Erzurum’un 4 projeyle temsil edildiği yarışmada Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Ömer Faruk Korkmaz, M.Haktan Kalaoğlu ve danışman öğretmen Özlem Türkez, Biyoloji dalında Türkiye 2.si, Zeynep Ece Alay, Beyzanur Çakır ve danışman öğretmen Ümmü Gülsün Uyanık ise Değerler Eğitimi alanında Türkiye 3.’sü oldu.

Yarışmaya bu yıl 37 bin 283 öğrenci katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 53. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay programına dikkati çekerek, "İçinizden birileri, bir veya ikisi uzaya gidecek. Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ahmet'imiz, Ayşe'miz, Fatma'mız var. Bize düşen, bunun altyapısını yapmak. Şimdi de inşallah hazırlıklar devam ediyor, bir an önce başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olmak üzere bu çalışma devam ediyor." bilgisini verdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da ülkenin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı, bilim ve teknoloji temelli insan kaynağının geliştirilmesi için 53 yıldır yürüttükleri yarışmanın ödül törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliğin Cumhurbaşkanı himayelerinde gerçekleştirilmesinin, Türkiye'de gençliğe, öğrencilere, bilime ve teknolojiye en üst düzeyde verilen önemi gösterdiğini vurgulayan Mandal, " Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak geleceğe yönelik temel stratejimizi ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosistemimizde birlikte öğrenme ve birlikte başarma odaklı, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi üzerine kurguladık. Ülkemizin çığır açıcı teknolojilerin pazarı değil, tasarlayıcısı, geliştiricisi ve üreticisi olması ve böylelikle Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirerek hedeflerine birer birer ulaşabilmesi için en önemli etken, genç ve yetkin insan kaynağımızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın birincileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Bakanlar Varank ve Özer, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödüllerini takdim etti.

Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında toplam 12 proje birincilik, 24 proje ikincilik, 36 proje üçüncülük ödülüne layık görüldü. 36 projeye ise teşvik ödülü verildi.

Yarışma hakkında

Yarışmada birinci olan projelerin sahibi öğrencilere 9 bin lira, ikincilere 7 bin 500 lira, üçüncülere 6 bin lira verilecek.

Final yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlandırılıyor.

Final yarışması sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2205Lisans Burs Programından faydalandırılıyor. Derece alan projeler için fikri haklar tescil desteği de veriliyor.

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