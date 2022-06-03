Erzurum’da ‘Fidan Dikimi ve Çevre Temizliği’ etkinliği düzenlendi

Erzurum’da Çevre Haftası dolayısıyla ‘Fidan Dikimi ve Çevre Temizliği’ etkinliği düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası dolayısıyla Palandöken’de 'Fidan Dikimi ve Çevre Temizliği' etkinliği yapıldı. ‘Bugün fidan, yarın nefes ’sloganıyla yapılan etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet, kurum amirleri, vatandaşlar katıldı.

Fidan dikimi öncesinde konuşma yapan Palandöken Belediyesi Başkanı Muhammet Sunar , “Çok eskiden beri bizim sizlerin yaşlarındayken çevrecilikle ilgili takım kulağımıza canlanan şeyler vardır. Zaman zaman okumalarımız vardı. Ama bir süreç içerisinde fark ettik ki esasında çevre bilinci, etrafımızdaki ufak tefek çöpleri, poşetleri ya da birtakım şeyleri bazı şeyleri kirletmek değil, çevre bilinci esasında supromasyonal şirketleri, uluslararası üstü şirketlerin yapmış bulunduğu çalışmaların dünyamıza verdiği zararlar esasında bunu fark ettiğimiz zaman da müthiş bir bilim seviyesini aşmış olduk. Yetiştiğimiz kültür bizim çevreyle uyumlu, çevreyi kardeş gören çevreyle münasebet içerisinde olan bir anlayışa sahibiz. İnsanın fıtrat çevreye olan bir muhabbet var. İnsanın fıtratı üstün olarak tabiatla iç içe. Zira tabiat fıtrat ve tabiat anlamında çevrenin bozulması esasında insan zihin yapısının bozulmasıyla ilgili bir şey. İlk Batıdaki gelişmelerle beraber bölgesel batının teknolojik gelişmesiyle beraber aydınlanma çağıyla beraber tabiata insanoğlunun bakışının değiştiğini kavrıyoruz. İnsanoğlu tabiatın üzerinde edeceği, değiştirebileceği, üzerinde birtakım ameliyeler sergileyeceği bir neşe haline getiriyor. Oysa görüyorsunuz. Uhud Dağı'na kardeş diyen bir zihniyet, dağı, ovaya ağacı kendisiyle konuşacak kadar yakın gören bir zihniyete sahip insanoğlu. Dolayısıyla esasında ben insanoğlu çevreyle olan münasebetindeki bozulmayı bir anmalip bir sapı olarak görüyorum” dedi.

Çevre Haftası nedeniyle fidan dikimi yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Velili Fevzi Polat, “5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle 5 Haziran'ın içinde bulunduğu haftanın kendi haftası olarak kullanılan çevre haftası olarak ilan edilmesi bu hafta çerçevesinde ilgili duyarlılığımızın, bilincimizin arttırılması için birtakım faaliyetleri yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, çevre haftası dolayısıyla ağaç dikeceğiz. Parkları gezeceğiz. Benim sizden ricam şu, çevre bir resim değildir, duvara atmak için. Mutlaka dokunun. Bir ağaç dikin, bir bitki dikin. Bir bitkiyi sulayın. Bir bitki yani evinizin önündeki, iş yerinizin önündeki, mahallenizdeki, sokağınızdaki ağaçları sevin. Biz çevreyi ne kadar seversek çevredeki o kadar sevecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Ağaç dikiminde 7’den 70’e herkes fidan dikti.

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